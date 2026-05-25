Capaci a 34 anni: perché la memoria rimane un dovere collettivo

Il 23 maggio 1992 rappresenta una ferita e insieme un monito: riascoltare le lezioni di Falcone e l'impegno delle istituzioni è fondamentale per contrastare la criminalità organizzata

Il 23 maggio 1992 resta nella coscienza collettiva come una data che ha cambiato il volto della Repubblica. In quel pomeriggio l’autostrada A29 divenne teatro di un attentato talmente devastante da imporre una riflessione profonda sul rapporto tra Stato e mafia; il ricordo di quell’episodio è oggi al centro della Giornata della legalità, occasione in cui l’Italia rinnova il proprio impegno civile e istituzionale.

È importante mantenere viva la memoria non come rituale, ma come strumento di educazione civica e responsabilità condivisa.

La commemorazione del 34esimo anniversario richiama non soltanto i nomi delle vittime, ma anche le pratiche e le politiche necessarie per impedire il ripetersi di simili tragedie. Le parole delle autorità, le celebrazioni nelle scuole e gli omaggi ai monumenti sono modi diversi per tradurre il lutto in impegno concreto: senza memoria attiva, il rischio dell’indifferenza aumenta.

In questo quadro, la testimonianza delle istituzioni e della società civile rimane essenziale per conservare il valore civico di quella pagina dolorosa della storia italiana.

Il 23 maggio 1992 e le vittime

Alle 17:58 del 23 maggio 1992 una carica di circa 500 chili di esplosivo nascosta sotto la carreggiata fece detonare un ordigno che uccise il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Quel gesto mirava a colpire lo Stato nella sua funzione più alta, ma conseguì l’effetto opposto: suscitò una reazione civica che avrebbe segnato la lotta alla criminalità organizzata. Il sacrificio di quelle persone è spesso evocato come la prova che la libertà e la dignità vanno difese con fermezza.

Commemorazioni e messaggi istituzionali

Ogni anno le piazze e i luoghi simbolo diventano punti di raccolta per riflettere sul valore della legalità. Il presidente della Repubblica ha ricordato come la data del 23 maggio abbia segnato «l’avvio della riscossa civile», sottolineando la necessità di continuare a combattere le zone grigie e ogni forma di complicità. La retorica delle celebrazioni si intreccia con l’invito all’azione: la memoria non deve limitarsi al rimpianto, ma tradursi in strumenti di contrasto efficaci e in un impegno educativo che costruisca fiducia nel futuro.

Le cerimonie a Palermo

Palermo resta il cuore delle iniziative: studenti, associazioni antimafia e cittadini si ritrovano attorno al celebre Albero Falcone e in altri luoghi di ricordo per testimoniare la continuità del messaggio. La partecipazione scolastica è significativa perché trasforma il ricordo in forma viva di apprendimento civico: le nuove generazioni sono chiamate a conoscere i fatti e a riconoscere il valore della legalità come patrimonio collettivo. In questi incontri il dolore si trasforma in impegno educativo e controllo sociale.

Omaggio delle istituzioni

Anche le istituzioni celebrano il momento con gesti pubblici: il deposito di una corona alla stele di Capaci e la presenza dei rappresentanti del governo sono rituali che confermano l’attenzione dello Stato. Nel 2026 il ministro della Giustizia ha deposto una corona alla stele, accompagnato da membri del governo e dalle autorità di polizia; la cerimonia ribadisce il dovere istituzionale di non dimenticare e di rafforzare le azioni di contrasto. Questi gesti si affiancano alle parole del capo dello Stato, che richiamano la necessità di istituzioni salde.

L’eredità nella lotta alla mafia

Oltre al valore simbolico, la vicenda di Falcone ha lasciato un lascito operativo: il celebre approccio investigativo del follow the money è diventato un principio guida nella lotta contro le organizzazioni criminali, evidenziando come la mafia sia un fenomeno economico oltre che culturale. Capire i canali finanziari ha permesso di colpire patrimoni e reti che garantivano l’impunità, dimostrando che l’azione giudiziaria può essere sistematica e incisiva. Questo insegnamento rimane centrale per le strategie contemporanee di contrasto.

La memoria, quindi, non è solo evocazione di vittime come Giovanni Falcone e i colleghi uccisi, ma anche il motore di pratiche concrete: legislazione, indagini, educazione civica e partecipazione collettiva. Ricordare significa rinnovare il patto tra istituzioni e cittadini per difendere i principi costituzionali e impedire che la mafia torni a trarre vantaggio dall’omertà e dall’indifferenza. L’impegno è quotidiano e richiede costanza, trasparenza e coraggio.