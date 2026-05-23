Dopo giorni con temperature ben al di sotto delle medie stagionali, ecco che improvvisamente è quasi come se fosse estate. Tanto caldo infatti questo weekend in diverse zone d’Italia, ecco le previsioni meteo aggiornate.

Previsioni meteo: ondata di caldo nel weekend

L’Italia sta vivendo una fase di estate anticipata, con temperature ben sopra le media stagionali su gran parte della Penisola.

In questo weekend del 23 e 24 maggio 2026, in alcune zone si toccheranno addirittura i 30 gradi. L’alta pressione è infatti protagonista, dopo settimana di maltempo e di freddo un pò ovunque. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo di questo weekend.

Previsioni meteo, ondata di caldo nel weekend: ecco dove

L’alta pressione garantirà bel tempo e caldo un pò su tutta l’Italia.

Oggi, sabato 23 maggio 2026, avremo infatti cielo sereno da Nord a Sud, con qualche annuvolamento su Alpi, Prealpi, Calabria e Sicilia a partire dal pomeriggio. Anche domani, domenica 24 maggio, cielo sereno su tutta la penisola, possibili velature al Nord nel pomeriggio. In rialzo le temperature, al Nord, in Toscana e in Umbria si può arrivare anche a 30 gradi.

Un fine settimana dal sapore tipicamente estivo quindi su tutta la nostra penisola.