Mrs. Doubtfire - Il Musical è quasi pronto a debuttare in Italia

Milano, 23 mag. (askanews) – Dai palcoscenici di Broadway e del West End di Londra, Mrs. Doubtfire – Il Musical è quasi pronto a debuttare anche in Italia. Lo spettacolo, tratto dal celebre film, arriverà nel nostro Paese a partire da febbraio 2027, al Nazionale di Milano, poi a Roma al Brancaccio. Il cast è al lavoro per portare in scena questa storia amata da intere generazioni.

Nei panni del papà – tata Francesco Cicchella nel ruolo che fu dell’indimenticabile Robin Williams.”Appena mi hanno proposto il musical, ho pensato che sarebbe stata una figata pazzesca, perché in realtà da ragazzo, prima di poi dedicarmi alla comicità, sognavo di essere un performer, prima di scoprirmi poi come comico.

Quindi ho pensato che era un po’ un ritorno alle origini. Poi questo titolo credo sia perfetto per me perché è uno spettacolo molto divertente e basato sulla polietricità del protagonista, quindi io cerco di essere un artista polietrico, quindi è una sfida che sicuramente calza a pennello. È una grandissima gioia e anche una responsabilità perché è stato un film cult interpretato da un’icona assoluta come Robin Williams, quindi sarà una sfida interessante”.Daniel Hillard è un attore brillante e anticonvenzionale che, dopo un difficile divorzio decide di trasformarsi nell’eccentrica governante scozzese Euphegenia Doubtfire per stare vicino ai tre figli, questo è un ruolo assai impegnativo.

“La difficoltà di questo ruolo credo sia nel fatto che è veramente sempre presente in scena e fa tantissime cose diverse. Quindi dovrò cantare, recitare, ballare, fare tip-tap, fare le voci, ma in quello mi sento abbastanza tranquillo. Quindi, insomma, davvero sono due ore e mezzo di spettacolo in cui ci devo dare dentro”.Mrs. Doubtfire – Il Musical è uno spettacolo divertente per tutta la famiglia e sulla famiglia capace di emozionare e commuovere il pubblico.