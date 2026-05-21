Estrazione Superenalotto 21 maggio 2026: i numeri vincenti e le quote

Il concorso del 21 maggio 2026 ha premiato un 5+1 da 590.411,80 euro: ecco i numeri, le quote e i dettagli sulle vincite

Nel concorso del Superenalotto del 21 maggio 2026 è stato centrato un importante premio: un 5+1 da 590.411,80 euro. La sestina estratta offre spunti e numeri per chi segue le estrazioni: la combinazione vincente e le cifre associate alle varie categorie di vincita indicano come si sono distribuiti i premi, mentre il jackpot per il prossimo concorso continua a crescere.

In questo articolo riepiloghiamo i risultati principali, le quote dettagliate e alcune informazioni pratiche per i giocatori.

I numeri vincenti e le principali quote

La combinazione estratta nel concorso è la seguente: 1, 38, 57, 58, 64, 81. Il Numero Jolly è 28 e il Numero SuperStar è 50. Nel dettaglio delle vincite il concorso non ha registrato alcun punti 6, mentre è stato realizzato un 5+ che vale 590.411,80 euro.

Sono stati inoltre realizzati quattro 5, ciascuno vincente per 47.687,11 euro. Le categorie inferiori hanno distribuito premi minori ma numerosi: ad esempio i punti 4 e punti 3 presentano centinaia o migliaia di vincitori con importi più bassi, contribuendo al bilancio complessivo dell’estrazione.

Quote dettagliate del concorso

Secondo i dati ufficiali, le suddivisioni delle categorie principali sono le seguenti: punti 6 = 0 vincite; punti 5+ = 1 vincita per 590.411,80 euro; punti 5 = 4 vincite da 47.687,11 euro ciascuna; punti 4 = 392 vincite da 496,00 euro; punti 3 = 16.960 vincite da 34,49 euro; punti 2 = 301.436 vincite da 6,02 euro.

Questi numeri mostrano come la distribuzione delle somme premi influenzi direttamente l’entità del montepremi disponibile per il prossimo concorso.

SuperStar, Seconda Chance e WinBox: come sono andati i giochi collegati

Oltre alle categorie standard, il concorso ha prodotto risultati anche nelle sezioni legate al SuperStar e ai giochi secondari. Nel tabulato risaltano vincite riconosciute in varie fasce: ad esempio un premio nella categoria 4SS da 49.600,00 euro, 116 vincite da 3SS da 3.449,00 euro ciascuna e migliaia di piccole vincite a scalare. Le iniziative Seconda Chance e WinBox hanno anch’esse distribuito migliaia di premi: la Seconda Chance ha contabilizzato numerose vincite di 50 e 3 euro, mentre WinBox ha erogato centinaia di migliaia di euro in totale, con migliaia di premi di piccola entità.

Numeri complessivi e impatto sul montepremi

Nel complesso le vincite Seconda Chance e WinBox hanno generato decine di migliaia di premi complessivi, con importi totali specificati per ciascuna sezione. Grazie a questa ripartizione, il montepremi disponibile per la prossima estrazione destinata ai punti 6 è stato stimato in circa 168.000.000,00 euro. Questo valore indica la somma massima che potrà essere vinta se al prossimo concorso verrà centrata la sestina del 6.

Dove è stata realizzata la vincita e che segnali invia il risultato

Tra le località segnalate, uno dei punti 5 è stato convalidato a Firenze presso il punto vendita Sisal TABACCHI in piazza Firenze, 6R, con una schedina Quick Pick Multistella. La presenza di vincitori in diverse regioni testimonia la diffusione capillare del gioco e la casualità delle combinazioni vincenti. L’assenza del 6 mantiene alto il valore del montepremi, alimentando l’interesse verso i prossimi concorsi e le giocate successive.

Il quadro delle estrazioni collegate: Lotto e 10eLotto

La serata del 21 maggio 2026 ha visto procedere anche le estrazioni del Lotto e del 10eLotto collegate, con numeri distribuiti sulle dieci ruote più la ruota Nazionale. I risultati del Lotto e del 10eLotto offrono ulteriori occasioni di vincita per chi ha partecipato con giocate multiple. Nel contesto storico, va ricordato che l’ultimo 6 del Superenalotto era stato centrato il 22 maggio 2026 a Desenzano (Brescia), evento che ha poi influito sulle aspettative dei giocatori per la stagione successiva.

Come verificare le proprie giocate

Per controllare l’esito delle giocate è possibile consultare i siti ufficiali e i punti vendita autorizzati, confrontando la propria schedina con la combinazione pubblicata: 1, 38, 57, 58, 64, 81, Jolly 28, SuperStar 50. I vincitori devono seguire le procedure indicate per la riscossione del premio in base all’importo, mentre le somme più elevate richiedono passaggi amministrativi specifici presso gli organismi competenti. Conservare la ricevuta originale è sempre fondamentale.

In sintesi, il concorso del 21 maggio 2026 ha confermato la volatilità tipica del Superenalotto: nessun 6, ma un 5+1 da quasi seicentomila euro e quattro 5 da oltre quarantasettamila euro ciascuno, con un montepremi stimato per il prossimo concorso pari a 168.000.000,00 euro. Gli appassionati possono ora verificare le proprie giocate e prepararsi per la prossima estrazione, mantenendo sempre le regole di gioco responsabile.