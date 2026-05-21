Due incidenti mortali in poche ore a Milano, tra un investimento e uno scontro auto-moto: vittime un giovane motociclista e una donna anziana.

Nelle ultime ore Milano è stata teatro di due gravi incidenti stradali che hanno causato la morte di due persone in meno di ventiquattro ore. Uno dei sinistri ha coinvolto una moto e un’auto, mentre l’altro è stato un investimento. Gli episodi, avvenuti in diverse zone della città, riportano l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sulle conseguenze sempre più drammatiche della circolazione su strada nel capoluogo lombardo.

Due vittime in meno di 24 ore sulle strade milanesi

Il bilancio della sicurezza stradale a Milano si è ulteriormente aggravato nel giro di poche ore, con un secondo episodio mortale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, in via Carnia. La vittima è Alfonsa Curiale, 75 anni, investita da un’auto guidata da un uomo che sarebbe risultato sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe inizialmente allontanato dal luogo dell’accaduto, per poi presentarsi successivamente alle autorità costituendosi. Nell’investimento è rimasta coinvolta anche la sorella della donna, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in condizioni gravi.

Incidente tra moto e auto a Milano: impatto mortale per un 27enne

Come riportato da Milano Today, nel pomeriggio di oggi giovedì 21 maggio, poco prima delle 18, si è verificato un grave sinistro stradale all’incrocio tra viale Lunigiana e piazza Carbonari, a Milano, in cui ha perso la vita un giovane motociclista italiano nato nel 1998.

Lo scontro è avvenuto con un’autovettura guidata da un uomo di 51 anni, rimasto illeso.

Secondo le prime informazioni raccolte, entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione piazzale Maciachini quando, in prossimità dell’intersezione, l’auto avrebbe effettuato una svolta a destra. In quel momento la moto, sopraggiunta da dietro, ha impattato il lato destro del veicolo, colpendo l’area dello specchietto. A seguito dell’urto, il centauro è stato sbalzato dalla sella mentre il mezzo a due ruote è rovinato sull’asfalto, continuando la corsa per diversi metri fino a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione, spezzandosi in due.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica in codice rosso, ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. La Polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.