L'attore 26enne è finito in manette assieme ad altri tre ragazzi: ecco che cosa è successo.

L’attore Artem Tkachuk, volto di “Pino O Pazz” della nota fiction Rai “Mare Fuori”, è stato arrestato nella notte a Milano assieme ad altri tre ragazzi. Ecco che cosa è successo.

Mare Fuori, notte di follia per l’attore Artem Tkachuk a Milano

Artem Tkachuk è noto al pubblico per il suo ruolo della celebre fiction Rai “Mare Fuori”, dove interpreta “Pino O Pazz”.

26 anni di origini ucraine ma con cittadinanza italiana, Tkachuk è stato protagonista di una notte di follia a Rho, nel Milanese. Assieme ad altri tre ragazzi italiani, di 18, 22 e 24 anni, ha cominciato a colpire con violenza le auto parcheggiate, con calci e pugni, svegliando i residenti della zona. Una donna, svegliata dal rumore, ha subito allertato le Forze dell’Ordine che, una volta giunti sul posto, hanno notato le quattro auto danneggiate dai giovani.

Alla vista delle divise, l’attore avrebbe cominciato a urlare frasi di minaccia nei confronti degli agenti, da “Vi meno”, “Ora vi prendo e vi sfondo“.

Artem Tkachuk, arrestato nella notte a Milano

Gli agenti alla fine sono riusciti a fermare i quattro ragazzi, compreso l’attore Artem Tkachuk e ad arrestarli. L’attore solamente lo scorso mese di febbraio era stato protagonista di un altro episodio di violenza a Roma quando, dopo una serata in discoteca, avrebbe avuto una lite con un gruppo di persone ed era dovuta intervenire la Polizia di Stato.