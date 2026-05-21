Crescita dello svapo tra gli adolescenti: cosa dicono i dati e le proposte di contrasto

Un quadro aggiornato su prevalenza, rischi sanitari e vuoti normativi che favoriscono la diffusione di sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e nicotine pouches tra gli adolescenti

La diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti a base di nicotina tra i ragazzi sta assumendo dimensioni preoccupanti in Europa: stime consolidate indicano che circa 4 milioni di adolescenti tra i 13 e i 15 anni usano prodotti del tabacco in differenti forme. All’origine del dibattito, emerso con forza durante la conferenza European Conference on Tobacco or Health (ECToH) a Milano, c’è il passaggio da un problema tradizionale — il fumo di sigaretta — a una più ampia emergenza di dipendenza da nicotina che coinvolge dispositivi elettronici, tabacco riscaldato e nuove formulazioni orali.

Un dato che colpisce particolarmente è l’età di primo contatto con lo svapo: in molti casi il primo dispositivo viene provato prima dei 13 anni. Questo fenomeno è alimentato da messaggi promozionali mirati sui social, dalla vasta offerta aromatizzata e dalla facile reperibilità online di prodotti come le nicotine pouches. Gli esperti mettono in guardia sul rischio che la nicotina torni a essere percepita come un’abitudine normale tra i giovani, ridimensionando i pericoli della dipendenza.

Estensione del fenomeno: numeri e contesto nazionale

I dati raccolti in ambito europeo mostrano differenze tra paesi ma una tendenza comune: la crescita dell’uso di dispositivi elettronici tra i più giovani ed il sorpasso delle e-cig rispetto alle sigarette tradizionali in contesti come il Regno Unito. In Italia, le stime indicano quasi 1,7 milioni di utilizzatori regolari di e-cig e prodotti a tabacco riscaldato nella fascia 18-34 anni, equivalenti a circa il 45% del totale degli utilizzatori nel paese.

Queste cifre sottolineano come la diffusione non sia solo un fenomeno giovanile sperimentale, ma una realtà consolidata che interessa ampie fasce della popolazione giovane adulta.

Ricerche e dati specifici

Ricerche nazionali ed internazionali, come uno studio nel contesto ESPAD condotto in Irlanda su oltre 5.500 ragazzi tra 15 e 18 anni, indicano che quasi il 40% ha provato la sigaretta elettronica e oltre uno su cinque la utilizza regolarmente. Risulta particolarmente significativo il dato sull’età d’esordio: circa il 13,7% ha sperimentato lo svapo prima dei 13 anni. Inoltre, l’aumento dell’offerta commerciale ha una componente digitale molto ampia: un’analisi francese ha identificato nel 2026 ben 668 annunci illegali online di prodotti alla nicotina veicolati tramite Sms, newsletter e social network.

Rischi sanitari e il problema del consumo duale

Un aspetto emerso con chiarezza è che molti consumatori non passano da un prodotto all’altro in modo esclusivo, ma adottano il cosiddetto consumo duale, cioè l’uso contemporaneo di sigarette tradizionali ed e-cig. In Italia si stima che oltre l’80% degli utilizzatori di sigarette elettroniche pratichi questo modello. Gli studi epidemiologici collegano il consumo duale a un aumento significativo dei rischi: +29% per le malattie cardiovascolari, +39% per il rischio di ictus, +41% per la broncopneumopatia cronica ostruttiva e +42% per patologie del cavo orale rispetto ai fumatori esclusivi.

Percezioni errate e incentivi al consumo

La narrativa commerciale sulla riduzione del danno promossa dall’industria del tabacco contribuisce a renderla socialmente più accettabile, soprattutto tra i giovani che non avrebbero iniziato con le sigarette tradizionali. Esperti come Silvano Gallus e Roberto Boffi hanno richiamato l’attenzione sul rischio che la nicotina venga banalizzata, con conseguenze di lungo periodo per la salute pubblica e un aumento della dipendenza in fasce d’età sempre più basse.

Proposte di intervento e lacune normative

Tra le soluzioni discusse a Milano c’è l’idea di estendere misure di de-nicotinizzazione degli spazi pubblici — dalle scuole ai parchi fino ai mezzi di trasporto — per ridurre l’esposizione e la normalizzazione dell’uso. Gli esperti hanno inoltre segnalato il ritardo normativo dell’Italia rispetto ad altri paesi europei: mentre a livello continentale si procede a restrizioni sui nuovi prodotti, in Italia permangono possibilità pubblicitarie e autorizzazioni d’uso in molti ambienti chiusi, con un impatto negativo sul controllo del tabacco.

Infine, sul fronte della cessazione del fumo, i dati real world non confermano in modo netto che le e-cig agevolino l’abbandono delle sigarette tradizionali; al contrario, si osservano ricadute e nuovi consumi. Per questo motivo è stato posto l’accento su strumenti farmacologici efficaci: la citisina, principio naturale con potenziale nella cessazione tabagica, ha ricevuto recentemente attenzione anche in termini di rimborsabilità da parte del SSN, rappresentando una possibile risorsa nelle strategie pubbliche di contrasto alla dipendenza.

La sintesi del confronto scientifico è netta: per frenare la crescita dello svapo giovanile servono misure coordinate che uniscano politiche restrittive, campagne educative mirate e controllo delle pratiche di marketing online. Solo agendo su più fronti sarà possibile invertire la tendenza e ridurre l’impatto sanitario della dipendenza da nicotina tra le nuove generazioni.