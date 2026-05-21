Festa della Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di libertà intrecciati alla storia dell’Europa”

“Il 2 giugno segna gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e l’ingresso nel triennio della libertà e della democrazia: referendum monarchia-Repubblica, Assemblea Costituente, approvazione ed entrata in vigore della Costituzione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlam...

“Il 2 giugno segna gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e l’ingresso nel triennio della libertà e della democrazia: referendum monarchia-Repubblica, Assemblea Costituente, approvazione ed entrata in vigore della Costituzione”.

Lo ha detto Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, nel punto stampa a Strasburgo. Zingaretti ha annunciato per il primo giugno a Bruxelles l’iniziativa “L’Europa è democrazia”, con la lettura degli articoli della Costituzione davanti all’Esplanade del Parlamento europeo, e il 22 giugno a Roma un appuntamento della delegazione Pd su “l’Europa che vogliamo”.

https://www.youtube.com/watch?v=CyJ1It3NLK8