Sisma Campi Flegrei: "Scossa più importante degli ultimi tre anni"

Napoli, 21 mag. (askanews) – Paura tra i cittadini per lo sciame sismico che dalle 5.50 circa del mattino ha interessato l’area dei Campi Flegrei, con la scossa più forte di magnitudo 4.4. Non si segnalano feriti, ma i danni ci sono stati. Il terremoto si è avvertito soprattutto a Bacoli e Pozzuoli dove sono ancora in corso le verifiche sulle segnalazioni dei cittadini.

A fare il punto, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: “Abbiamo vissuto la scossa più importante nel nostro territorio degli ultimi tre anni: abbiamo danni al Belvedere di Baia, all’ospedale di Comunità, sui costoni di Bacoli, cedimenti di intonaci in abitazioni, al momento ci sono circa 40 segnalazioni dei cittadini, stiamo controllando le scuole, noi chiediamo al governo che ci dia la possibilità di garantire assistenza alla comunità”.Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni; “Purtroppo c’è stata questa scossa dopo un rallentamento del fenomeno”.

Stiamo monitorando il territorio, siamo in contatto con tutti i sindaci, ha detto Fiorella Zabatta, assessora della Regione Campania per lo Sport, le Politiche giovanili, la Protezione civile: “Noi come protezione civile Regionale abbiamo allestito l’area di attesa presso la Base Nato di Bagnoli e messo le nostre squadre a disposizione di sindaci, diverse squadre sono partite, e anche i tecnici specializzati per l’emergenza”.Paura tra i cittadini, svegliati all’alba: “Stavo dormendo, mi sono svegliato di soprassalto, l’ho sentita bella forte, il letto ha ballato abbastanza” dice un uomo.

“Una scossa pazzesca che ci ha svegliato, non finiva più, mai sentita con questa intensità una scossa a Bacoli, io vivo lì, è stata pesante”, racconta un altro.Per qualcuno era prevedibile: “Ci sono segnali a Pozzuoli che consentono di prevedere le scosse, ieri la solfatara emetteva tantissimo vapore e quando accade dopo poco ci sono le scosse, lo spiegava anche Simone Porzio nel 1538 che aveva mandato una lettera all’allora vicerè di Napoli che gli spiegava come avvenivano le scosse, quindi nessuna sorpresa”.