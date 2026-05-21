Sdegno e presa di distanza, la reazione degli israeliani a Ben Gvir

Sdegno e presa di distanza, la reazione degli israeliani a Ben Gvir

Milano, 21 mag. (askanews) – Prese di distanza, sdegno e disgusto tra molti israeliani dopo la diffusione del video in cui si vede il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, deridere alcuni attivisti della flottila, inginocchiati con le mani legate dopo essere stati arrestati in mare dalla marina israeliana.Una content creator di Tel Aviv, Hila Tov, parla di “brutalità israeliana” e attacca direttamente il ministro.

Anche il musicista Dan Eldesman prende le distanze dal ministro: “Ben Gvir non mi rappresenta affatto come israeliano. Appartiene agli estremisti che causano guerre”. E aggiunge: “Il suo comportamento di ieri è disgustoso, vergognoso. Sono semplicemente sconvolto da queste immagini”.