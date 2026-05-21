Fondi straordinari per Niscemi: due programmi da 75 milioni

La presidente del Consiglio ha confermato la volontà dell’esecutivo di tradurre in azione le risorse previste dal decreto legge di febbraio a favore di Niscemi. In un intervento al municipio la premier ha spiegato che, in occasione del prossimo Consiglio dei ministri, il governo intende licenziare due programmi distinti, ciascuno del valore di 75 milioni, per complessivi 150 milioni.

Uno sarà dedicato alla messa in sicurezza del territorio, l’altro a erogare indennizzi e contributi ai proprietari le cui abitazioni risultano danneggiate o da demolire.

L’annuncio è intervenuto a pochi mesi dall’evento franoso che ha colpito la zona, e la premier ha ricordato le tappe del suo impegno sul posto, con visite effettuate il 28 gennaio e il 26 febbraio per monitorare la situazione.

La delegazione presente comprendeva il capo della Protezione civile, e la discussione con gli abitanti ha sottolineato la necessità di tempi certi per i risarcimenti. Meloni ha inoltre posto l’accento sulla volontà di evitare i ritardi verificatisi in passato, citando come confronto la frana del 1997 e le conseguenti lungaggini nei risarcimenti.

Gli interventi previsti

I due programmi progettati coprono interventi materiali e misure di sostegno economico. Il primo pacchetto è pensato per attività di prevenzione strutturale, lavori di consolidamento, opere di contenimento e opere idrauliche per la riduzione del rischio idrogeologico. Queste misure mirano a ricostruire condizioni di sicurezza durature attraverso un piano di demolizioni controllate, ricollocazione delle strutture pericolanti e lavori di consolidamento del sottosuolo. L’obiettivo dichiarato è fornire interventi rapidi e mirati, evitando la frammentazione degli interventi e concentrando risorse per risultati misurabili nel medio termine.

Dettagli sulle demolizioni e la prevenzione

Nel programma per la messa in sicurezza sono previste operazioni di rimozione di edifici in condizioni critiche e il finanziamento di opere idrauliche per gestire il deflusso delle acque. Queste attività includono anche studi geotecnici approfonditi e cantieri per la stabilizzazione dei pendii. L’approccio punta a combinare interventi immediati con piani di lungo periodo, promuovendo soluzioni che riducano la probabilità di nuovi dissesti e che tengano conto dei rischi di natura idraulica e geologica.

Contributi ai proprietari: come funzioneranno

Il secondo programma, sempre da 75 milioni, è destinato a chi ha perso l’abitabilità delle proprie case. Sono previste erogazioni per permettere ai cittadini proprietari di immobili crollati o da demolire di comprare terreni su cui ricostruire o di acquistare abitazioni già disponibili a Niscemi o nei comuni limitrofi. L’intento è offrire soluzioni concrete per consentire il ritorno alla normalità, con contributi che possano coprire sia l’acquisto della nuova abitazione sia eventuali spese accessorie legate alla ricollocazione.

Caratteristiche dei contributi

I contributi ai cittadini saranno erogati secondo criteri che tengono conto della gravità del danno e della documentazione degli immobili coinvolti. Il governo ha delineato la possibilità di scegliere tra l’acquisto di nuovi terreni per la ricostruzione o l’acquisto di case già esistenti, in modo da offrire percorsi differenziati in base alle esigenze delle famiglie. Il concetto chiave è garantire rapidità nell’erogazione dei fondi e trasparenza nelle procedure di accesso.

Iter normativo e tempistiche

Il provvedimento che cataloga queste misure è nato dal decreto legge approvato in Consiglio dei ministri il 27 febbraio e successivamente convertito in legge dal Parlamento a fine aprile. Il testo iniziale conteneva sia disposizioni di carattere generale per le aree colpite dal Ciclone Harry sia clausole specifiche pensate per affrontare l’emergenza collegata alla frana di Niscemi. La scelta legislativa è stata quella di accoppiare misure immediate a interventi programmati, per assicurare che le risorse disponibili possano essere effettivamente spese in tempi ristretti.

Impegno politico e prospettive

Nel dialogo con gli abitanti la premier ha sottolineato la volontà di non ripetere gli errori del passato e di mantenere un ritmo di risposte costante. Ha ammesso lo scetticismo di chi ha vissuto ritardi nei risarcimenti, ma ha promesso di lavorare per cambiare la narrazione. La presenza sul territorio e gli incontri con le persone sfollate vogliono essere un segnale di ascolto concreto, mentre il governo si prepara a tradurre in atti le misure annunciate, lasciando aperta la possibilità di monitorare e adeguare gli interventi in base all’evoluzione della situazione.

Il prossimo passo amministrativo sarà dunque l’approvazione in Consiglio dei ministri dei due programmi da 75 milioni ciascuno, passaggio che dovrebbe avviare le procedure operative per l’erogazione dei fondi e l’avvio dei cantieri. L’attenzione rimane focalizzata sul bilanciamento tra rapidità e qualità degli interventi, con l’obiettivo dichiarato di restituire sicurezza e certezze ai cittadini di Niscemi.