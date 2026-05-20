Il fermo della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza e intercettata dalla Marina israeliana, ha aperto un nuovo fronte di tensione internazionale e politica. La presenza a bordo di un deputato italiano, poi sequestrato insieme ad altri attivisti, e le accuse di intervento in acque internazionali hanno rapidamente trasformato l’episodio in un caso diplomatico, alimentando lo scontro tra governo e opposizioni in Italia e riaccendendo il dibattito sul conflitto in Medio Oriente.

Flotilla per Gaza, deputato italiano sequestrato da Israele: scoppia lo scontro politico

Il Mediterraneo torna a trasformarsi da semplice via di navigazione a teatro di tensione politica e militare. Le immagini circolate nelle ultime ore mostrano attivisti sui ponti delle navi in condizioni concitate, fasci di luce militare nella notte, ordini urlati in inglese e in ebraico, telefoni ancora attivi fino agli ultimi istanti.

Uno scenario che mescola crisi internazionale, forte valore simbolico e confronto politico, con possibili ripercussioni dirette sul dibattito italiano.

Al centro della vicenda c’è la missione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza e intercettata dalla Marina israeliana. Secondo gli organizzatori, le imbarcazioni sarebbero state fermate in acque internazionali e poi abbordate con mezzi considerati “non letali”, inclusi proiettili di gomma, prima di essere condotte verso il porto di Ashdod.

Il caso ha assunto immediatamente una dimensione politica anche per la presenza a bordo del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto.

Il linguaggio usato dalle varie parti ha contribuito ad alzare ulteriormente la tensione: si parla infatti di “sequestro”, “rapimento” e “prelievo forzato” di cittadini italiani. Il leader del M5S Giuseppe Conte ha parlato di “sequestro a mano armata, illegale e intollerabile”, chiedendo la liberazione immediata degli italiani coinvolti e criticando indirettamente la prudenza del governo italiano nei rapporti con Israele. La Farnesina, guidata da Antonio Tajani, ha invece adottato una linea più cauta, limitandosi a richiedere verifiche e garanzie per i cittadini coinvolti, evitando termini giuridicamente e politicamente esplosivi. La vicenda è così diventata anche uno scontro interno: da un lato chi considera l’azione della Flotilla una missione umanitaria fermata in modo illegittimo, dall’altro chi teme una strumentalizzazione politica del conflitto israelo-palestinese.

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Flotilla, deputato italiano sequestrato da Israele: le parole di Carotenuto poco prima del fermo

La dimensione politica del caso si è intensificata anche grazie alle dichiarazioni dello stesso Dario Carotenuto,. In collegamento con la trasmissione Omnibus, il deputato ha denunciato il controllo israeliano sugli aiuti umanitari diretti a Gaza, criticando la gestione della crisi e la posizione dei governi occidentali.

Durante l’intervento, Carotenuto ha affermato: “La democrazia è in crisi”. Poco prima della perdita dei contatti con l’imbarcazione Kasr Sabadat, ha raccontato di trovarsi “in piene acque internazionali” tra Cipro ed Egitto, sostenendo che alcune navi militari israeliane avrebbero intercettato e “sequestrato gli equipaggi” in violazione del diritto marittimo. Ha inoltre citato il dibattito sul cosiddetto rapporto Palmer, precisando che “quel rapporto era semplicemente una relazione, non aveva nessun valore vincolante”.

Nel corso dell’intervista, il parlamentare ha descritto la missione come duplice: umanitaria e politica, accusando Israele di gestire in modo restrittivo gli aiuti destinati alla popolazione palestinese. Ha dichiarato: “perché Israele decide addirittura quante calorie al giorno devono mangiare i palestinesi”, aggiungendo che affidare la distribuzione degli aiuti a chi è parte del conflitto è “paradossale”. In un passaggio ancora più duro ha parlato di “genocidio”, sostenendo che anche alcuni esperti internazionali condividerebbero questa lettura.

Carotenuto ha poi criticato l’inerzia dell’Occidente, ricordando le missioni di pace in Iraq e Afghanistan e domandandosi perché, a suo avviso, non si intervenga in modo analogo nel conflitto a Gaza. Ha concluso che i governi occidentali stanno perdendo credibilità, perché mantengono rapporti con Stati accusati di gravi violazioni dei diritti umani senza intervenire concretamente, arrivando a mettere in discussione il significato stesso della parola democrazia.

Nel frattempo, tra video, testimonianze e ricostruzioni contrastanti dell’abbordaggio, resta aperto il nodo delle acque internazionali e della legittimità dell’intervento militare. La Flotilla ha annunciato azioni legali e ulteriori iniziative pubbliche, mentre il caso continua a polarizzare il dibattito italiano, trasformandosi da episodio marittimo a vero terreno di scontro politico e simbolico.