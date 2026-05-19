Commissione UE: prima utilizzare Next Generation EU e gli altri strumenti esistenti

La risposta della Commissione europea alla missiva inviata da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen non chiude la porta ma chiede prudenza. In sede di briefing i portavoce hanno invitato a concentrare gli sforzi sul pieno impiego delle risorse disponibili e hanno ribadito che l’esecutivo europeo seguirà gli sviluppi con attenzione, eventualmente ricorrendo alle flessibilità esistenti.

Questo approccio sottolinea una priorità: non aprire immediatamente nuove vie di indebitamento ma massimizzare l’uso degli strumenti già messi in campo.

La posizione della Commissione e le risorse sul tavolo

Bruxelles ha evidenziato che sono stati stanziati circa 300 miliardi di euro per investimenti nel settore energetico tramite strumenti come Next Generation EU, i fondi della politica di coesione e il Fondo per la modernizzazione.

Di questi, vengono citati circa 95 miliardi ancora non utilizzati. La Commissione ha anche ricordato di aver reso più flessibile il quadro degli aiuti di Stato per sostenere investimenti necessari nella transizione energetica. In sostanza, il messaggio è chiaro: prima di chiedere un’estensione della deroga al Patto, va esaurito il margine offerto dalle risorse e dagli strumenti già approvati.

I numeri e il significato pratico

La cifra di 300 miliardi è stata spesso citata come garanzia della capacità di reazione dell’UE. Tuttavia, la semplice disponibilità finanziaria non equivale a spesa immediata: servono progetti cantierabili, procedure amministrative e capacità di cofinanziamento nazionale. L’invito a usare i fondi implica un’accelerazione dei piani di investimento e una maggiore capacità di mobilitare capitali privati. In questo contesto il termine flessibilità fiscale assume un significato operativo: misure temporanee e mirate che non richiedano la riscrittura del quadro di bilancio europeo ma sfruttino le opzioni già previste.

Il confronto politico: Roma, Berlino e i frugali

In Italia la richiesta ufficiale di estendere la deroga al Patto per coprire la crisi energetica è stata salutata con favore dalle file del governo, ma ha incontrato scetticismo in altri schieramenti europei. Il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo ha chiesto strumenti urgenti e meno conteggi ragionieristici, mentre a livello continentale il dibattito si gioca anche sulle posizioni dei cosiddetti Paesi “frugali”. La Germania, con la voce di leader come Friedrich Merz, ribadisce l’importanza di evitare indebitamenti eccessivi per preservare competitività e sovranità economica, una linea che complica le prospettive italiane.

Le tappe decisive: Eurogruppo, Ecofin e Consiglio europeo

Nei prossimi incontri informali dell’Eurogruppo e dell’Ecofin, previsti a Cipro, e soprattutto al Consiglio europeo di giugno, si misureranno le reali possibilità di convergenza. Il governo italiano considera lo spiraglio di Bruxelles come un’opportunità, basandosi anche sul fatto che la richiesta non mira a una nuova deroga ma all’estensione di una misura già esistente. Tuttavia, molto dipenderà dall’atteggiamento degli altri Stati membri e dalla capacità di creare un fronte favorevole che coniughi solidarietà e rigore finanziario.

Implicazioni italiane e scenari domestici

Sul piano interno il governo sta valutando misure straordinarie a breve termine, con attenzione particolare al settore dell’autotrasporto in vista della scadenza del taglio delle accise del 22 maggio. L’eventuale nuovo pacchetto dovrà bilanciare necessità di sostegno e vincoli di bilancio, mentre le opposizioni criticano la strategia di attribuire responsabilità all’UE per problemi che definiscono di politica economica nazionale. Il dialogo con i partner europei e la gestione delle prossime scadenze saranno cruciali per evitare tensioni politiche e mantenere credibilità sui mercati.

Verso quale equilibrio?

Il quadro che emerge è di cautela: la Commissione non esclude interventi ulteriori ma insiste nel dare priorità al pieno utilizzo dei fondi e alle flessibilità già previste. Questo non esaurisce le opzioni politiche per l’Italia, ma sposta il focus sulle capacità di attuazione e sulla negoziazione con gli altri Stati membri. La partita resta aperta e dipenderà tanto dalla situazione geopolitica — con riferimenti ai sviluppi in Iran — quanto dalla capacità di costruire maggioranze a Bruxelles che permettano soluzioni condivise senza compromettere la stabilità finanziaria dell’Unione.