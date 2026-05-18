Sondaggi in calo: come l'approvazione di Trump può influire sui midterm

Negli ultimi rilevamenti l’approvazione di Trump ha toccato livelli che gli analisti definiscono preoccupanti per il partito. Un’ampia serie di aggregazioni e indagini d’opinione segnala una tendenza al ribasso che non riguarda soltanto i numeri complessivi, ma anche il sentimento negli stati chiave che decideranno il controllo del Senato. Questa dinamica apre scenari diversi: da un possibile effetto trascinamento sul ticket repubblicano a un’influenza limitata, che dipenderà molto dalle campagne locali.
Il quadro nazionale e le medie dei sondaggi
Secondo il monitoraggio di diversi aggregatori, la popolarità presidenziale è ampiamente sotto la soglia del 40% in molte rilevazioni. Il New York Times/Siena ha evidenziato un minimo della seconda presidenza (pubblicato: 18/05/2026 09:02), mentre il Silver Bulletin segnala, in un aggiornamento (Updated May 17, 2026), un net approval medio di -18.9.
Nel dettaglio, tra tutti gli adulti il valore scende a -20.6 e circa il 48% degli intervistati esprime una forte disapprovazione. Altre medie, come RealClearPolling, collocano il gap a -16.2: la convergenza indica una tendenza stabile e negativa.
Che cosa significa il “net approval”
Il termine net approval indica la differenza tra chi approva e chi disapprova l’operato del presidente.
In pratica, un numero negativo significa che chi disapprova supera chi approva. I metodi di calcolo variano tra le aggregazioni: alcune danno più peso ai sondaggi recenti, altre ai campioni di elettori probabili, ma il segnale comune è una perdita di consenso rilevante che gli strateghi politici non possono ignorare.
Impatto sugli stati in bilico
I sondaggi statali dipingono uno scenario ancora più critico per il partito al potere. Un’analisi di Morning Consult indica che il presidente è in territorio negativo in tutti e sette gli stati ritenuti determinanti per il Senato: Maine (-17), Michigan (-14), North Carolina (-8), Iowa (-7), Georgia (-6), Ohio (-5) e Alaska (-5). Anche il Texas mostra un margine stretto, con un net approval intorno a -3. Questi valori suggeriscono che i candidati repubblicani nelle corse più combattute potrebbero dover separare la propria immagine da quella della Casa Bianca per contenere l’effetto negativo.
Esempi locali e dinamiche di voto
In Alaska, sondaggi come Alaska Survey Research (April 16-19) mostrano la democratica Mary Peltola in vantaggio su Dan Sullivan, con risultati intorno al 49% contro il 42.5% in rilevazioni su elettori probabili. In Maine, rilevazioni come quelle del Maine People’s Resource Center (March 20-31) danno Graham Platner in vantaggio su Susan Collins. In North Carolina, sondaggi condotti da Harper Polling (May 10-11) assegnano a Roy Cooper un margine significativo su Michael Whatley. Questi esempi rendono tangibile il collegamento tra l’umore verso il presidente e le prospettive dei singoli candidati.
Conseguenze politiche e scenari per i midterm
La storia recente suggerisce che la maggioranza alla Casa Bianca tende a perdere seggi nei midterm; tuttavia, ogni ciclo elettorale ha le sue particolarità. Analisti citati nei principali media sottolineano che un calo dell’approvazione funge da “segnale di allarme” ma non è una sentenza definitiva: le campagne locali, la qualità dei candidati e le questioni statali possono ribaltare i pronostici. I Democratici, per esempio, devono guadagnare quattro seggi netti per controllare il Senato, un obiettivo impegnativo ma più plausibile se lo sfondo nazionale rimane sfavorevole ai repubblicani.
Variabili da monitorare
Tra i fattori chiave da tenere d’occhio: l’andamento dell’economia, la percezione della gestione delle crisi internazionali e la reazione degli elettori a specifiche politiche. Un sondaggio ABC News/Washington Post/Ipsos rilasciato il April 30 segnalava il 37% di approvazione contro il 62% di disapprovazione e rilevava che il 61% considerava una scelta sbagliata l’uso della forza militare contro l’Iran; numeri di quel tipo possono amplificare la difficoltà del partito di governo nel mantenere seggi in bilico.
In sintesi, i dati aggregati e le rilevazioni statali tracciano un quadro complesso: l’approvazione di Trump è scesa a livelli che complicano la strategia del G.O.P., ma l’esito finale dipenderà dall’interazione tra fattori nazionali e dinamiche locali. Nei prossimi mesi, osservare l’evoluzione dei sondaggi, le campagne dei singoli candidati e i temi che emergono nell’elettorato sarà cruciale per capire se la tendenza negativa si tradurrà in perdite parlamentari concrete.