Sondaggi in calo: come l'approvazione di Trump può influire sui midterm

La popolarità di Trump è in discesa: i sondaggi aggregati e le rilevazioni negli stati decisivi delineano uno scenario sfidante per il G.O.P. in vista delle elezioni di medio termine

Negli ultimi rilevamenti l’approvazione di Trump ha toccato livelli che gli analisti definiscono preoccupanti per il partito. Un’ampia serie di aggregazioni e indagini d’opinione segnala una tendenza al ribasso che non riguarda soltanto i numeri complessivi, ma anche il sentimento negli stati chiave che decideranno il controllo del Senato. Questa dinamica apre scenari diversi: da un possibile effetto trascinamento sul ticket repubblicano a un’influenza limitata, che dipenderà molto dalle campagne locali.

Il quadro nazionale e le medie dei sondaggi

Secondo il monitoraggio di diversi aggregatori, la popolarità presidenziale è ampiamente sotto la soglia del 40% in molte rilevazioni. Il New York Times/Siena ha evidenziato un minimo della seconda presidenza (pubblicato: 18/05/2026 09:02), mentre il Silver Bulletin segnala, in un aggiornamento (Updated May 17, 2026), un net approval medio di -18.9.

Nel dettaglio, tra tutti gli adulti il valore scende a -20.6 e circa il 48% degli intervistati esprime una forte disapprovazione. Altre medie, come RealClearPolling, collocano il gap a -16.2: la convergenza indica una tendenza stabile e negativa.

Che cosa significa il “net approval”

Il termine net approval indica la differenza tra chi approva e chi disapprova l’operato del presidente.

In pratica, un numero negativo significa che chi disapprova supera chi approva. I metodi di calcolo variano tra le aggregazioni: alcune danno più peso ai sondaggi recenti, altre ai campioni di elettori probabili, ma il segnale comune è una perdita di consenso rilevante che gli strateghi politici non possono ignorare.

Impatto sugli stati in bilico

I sondaggi statali dipingono uno scenario ancora più critico per il partito al potere. Un’analisi di Morning Consult indica che il presidente è in territorio negativo in tutti e sette gli stati ritenuti determinanti per il Senato: Maine (-17), Michigan (-14), North Carolina (-8), Iowa (-7), Georgia (-6), Ohio (-5) e Alaska (-5). Anche il Texas mostra un margine stretto, con un net approval intorno a -3. Questi valori suggeriscono che i candidati repubblicani nelle corse più combattute potrebbero dover separare la propria immagine da quella della Casa Bianca per contenere l’effetto negativo.

Esempi locali e dinamiche di voto

In Alaska, sondaggi come Alaska Survey Research (April 16-19) mostrano la democratica Mary Peltola in vantaggio su Dan Sullivan, con risultati intorno al 49% contro il 42.5% in rilevazioni su elettori probabili. In Maine, rilevazioni come quelle del Maine People’s Resource Center (March 20-31) danno Graham Platner in vantaggio su Susan Collins. In North Carolina, sondaggi condotti da Harper Polling (May 10-11) assegnano a Roy Cooper un margine significativo su Michael Whatley. Questi esempi rendono tangibile il collegamento tra l’umore verso il presidente e le prospettive dei singoli candidati.

Conseguenze politiche e scenari per i midterm

La storia recente suggerisce che la maggioranza alla Casa Bianca tende a perdere seggi nei midterm; tuttavia, ogni ciclo elettorale ha le sue particolarità. Analisti citati nei principali media sottolineano che un calo dell’approvazione funge da “segnale di allarme” ma non è una sentenza definitiva: le campagne locali, la qualità dei candidati e le questioni statali possono ribaltare i pronostici. I Democratici, per esempio, devono guadagnare quattro seggi netti per controllare il Senato, un obiettivo impegnativo ma più plausibile se lo sfondo nazionale rimane sfavorevole ai repubblicani.

Variabili da monitorare

Tra i fattori chiave da tenere d’occhio: l’andamento dell’economia, la percezione della gestione delle crisi internazionali e la reazione degli elettori a specifiche politiche. Un sondaggio ABC News/Washington Post/Ipsos rilasciato il April 30 segnalava il 37% di approvazione contro il 62% di disapprovazione e rilevava che il 61% considerava una scelta sbagliata l’uso della forza militare contro l’Iran; numeri di quel tipo possono amplificare la difficoltà del partito di governo nel mantenere seggi in bilico.

In sintesi, i dati aggregati e le rilevazioni statali tracciano un quadro complesso: l’approvazione di Trump è scesa a livelli che complicano la strategia del G.O.P., ma l’esito finale dipenderà dall’interazione tra fattori nazionali e dinamiche locali. Nei prossimi mesi, osservare l’evoluzione dei sondaggi, le campagne dei singoli candidati e i temi che emergono nell’elettorato sarà cruciale per capire se la tendenza negativa si tradurrà in perdite parlamentari concrete.