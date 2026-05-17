Trump spinge la sua candidata e lascia fuori Bill Cassidy dalle primarie in Louisiana

La perdita del senatore Bill Cassidy nelle primarie della Louisiana è stata interpretata come un test nazionale della forza di donald trump all’interno del Partito Repubblicano. Per molti osservatori, il voto non è stato soltanto una partita locale per un seggio al Senato, ma una prova sulla capacità del presidente di trasformare rancore e sanzioni politiche in disciplina di partito.

La vicenda assume particolare rilevanza perché Cassidy, già rieletto due volte, è uno dei pochi senatori repubblicani ad aver votato per la condanna di Trump nel processo di impeachment del 2026, un atto che, a distanza di anni, è rimasto un fardello elettorale.

Dietro il risultato si leggono dinamiche complesse: endorsement presidenziale, divisioni nella frangia MAGA, nuovi meccanismi di voto e alleanze locali.

Julia Letlow, sostenuta ufficialmente da Trump e dal governatore Jeff Landry, è stata proposta come la candidata favorita del movimento pro-Trump, mentre il conto dei voti è stato complicato dalla presenza di John Fleming, che ha cercato di proporsi come alternativa ancora più radicale. In questo scenario la figura di Cassidy è rimasta isolata, nonostante il sostegno della leadership senatoriale e le risorse del suo comitato.

Sfida personale e simbolica

La campagna contro Cassidy è stata costruita attorno all’idea che, nel nuovo assetto repubblicano, la lealtà personale valga più dell’esperienza o del record legislativo. I sostenitori di Trump hanno dipinto il senatore come un esempio da punire per il suo voto contro il presidente nel secondo processo di impeachment, mentre la sua strategia elettorale ha cercato di spostare il dibattito sui risultati ottenuti per la Louisiana e sulle proposte future. Tuttavia, in un’elezione dominata dal sentimento pro-Trump, quella difesa si è dimostrata fragile: l’evento ha assunto il valore simbolico di un avvertimento verso chi si distanzia dalla linea presidenziale.

Il peso del voto di impeachment

Il voto di condanna di Cassidy nel 2026 è stato spesso richiamato dalle campagne avversarie come prova di dislealtà. Per molti elettori conservatori quella scelta non è stata metabolizzata: il voto di impeachment è diventato un elemento centrale della narrativa anti-Cassidy. L’effetto è stato amplificato dal sostegno pubblico di Trump a Letlow, che ha ricalcato il copione già visto in altre parti del paese, dove l’ex presidente ha cercato e ottenuto la rimozione politica di chi lo aveva contrastato.

Strategie elettorali e fattori locali

La presenza di due candidati vicini all’elettorato MAGA ha complicato i calcoli: Julia Letlow era l’ufficiale favorita dell’establishment pro-Trump, mentre John Fleming ha attirato una parte dell’elettorato più radicale, dividendo potenzialmente i voti contrari a Cassidy. A questo si sono aggiunte questioni amministrative e legali: il governatore ha posticipato le primarie per la Camera dopo una decisione della Corte Suprema che ha riaperto il tema dei collegi, ma ha mantenuto il calendario per il Senato, creando un clima di incertezza politica che ha inciso sulle strategie degli schieramenti.

Regole elettorali e primarie chiuse

Un fattore determinante è stata la conversione verso primarie chiuse, che ha reso più difficile la partecipazione degli elettori indipendenti — un bacino importante per Cassidy. Il senatore e il suo staff hanno accusato il governatore di aver favorito indirettamente la candidata sostenuta da Trump rendendo più tortuoso l’accesso al voto per gli indipendenti; la versione ufficiale degli alleati di Landry è invece che si è trattato di adeguamenti procedurali legati alla revisione dei collegi elettorali. In questo quadro, anche il finanziamento di gruppi come il MAHA PAC, vicino alla corrente di Robert F. Kennedy Jr., ha giocato un ruolo nel sostegno a Letlow.

Conseguenze per il partito e il futuro

La sconfitta di Cassidy è stata vista come un messaggio: chi sfida pubblicamente Donald Trump rischia ritorsioni politiche e marginalizzazione. Per il GOP nazionale la vicenda rappresenta un momento di verifica sulla capacità di mantenere coesione interna e controllare tendenze punitive verso i dissidenti. Alcuni leader del partito avevano sperato in un bilanciamento tra esperienza e fedeltà, ma il risultato in Louisiana dimostra che il bilancio, nel breve periodo, pende verso la lealtà personalistica. Rimane da vedere se questa impostazione rafforzerà l’unità elettorale o produrrà faglie che altri oppositori interni cercheranno di sfruttare in futuro.