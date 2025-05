Donald Trump continua a far parlare di sé e questa volta non in modo positivo, il magnate ed attuale presidente degli Stati Uniti ha usato toni pesanti contro la Corte Suprema Americana perché ha bloccato il suo piano di deportazione dei migranti dal territorio americano.

Trump e i toni non pacifici verso la Corte Suprema USA

Come riporta Ansa la Corte Suprema Americana ha deciso di bloccare il tentativo del governo Trump di utilizzare l’Alien Enemies Act una legge di guerra del 1798 che avrebbe accelerato il processo di deportazione dei migranti.

Il presidente Usa l’aveva citata in particolare per i membri della gang venezuelana Tren De Aragua. La decisione della Corte Suprema è temporanea e vi sarà possibile fare ricorso in appello.

Sul proprio social Truth Trump non le manda a dire – “La Corte Suprema non mi permette di fare ciò per cui sono stato eletto. Questo è un giorno brutto e pericoloso per l’America!!”.

Toni accesi contro Taylor Swift e Bruce Springsteen

Trump si è dato da fare su Truth usando parole per nulla eleganti nei confronti di Bruce Springsteen, come riporta Fanpage.it – “Questo rocker è una prugna secca (ha la pelle tutta atrofizzata) dovrebbe tenere la bocca chiusa, fino a quando non torna nel paese questa è la normalità”.

Qualche ora prima aveva espresso il proprio parere anche su Taylor Swift – “Qualcuno ha notato che da quando ho detto ODIO Taylor Swift, non è più incantevole (Hot)?”.

Infatti Trump quando era ancora imprenditore aveva sempre usato parole positive nei confronti della cantante apprezzandone le qualità estetiche.