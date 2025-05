Donald Trump andrà in Turchia? Le parole del Tycoon

Al via oggi i negoziati di pace tra Russia e Ucraina in Turchia. Ma, Donald Trump vi prenderà parte? Ecco cosa ha risposto il presidente degli Stati Uniti.

Guerra Russia-Ucraina: al via i negoziati in Turchia

Dovevano cominciare questa mattina i colloqui tra Russia e Ucraina per trovare finalmente un accordo di pace ma, su richiesta turca, i negoziati cominceranno questo pomeriggio.

Assente il presidente russo Vladimir Putin, che non ha raccolto la sfida di Zelensky che, probabilmente, sarà assente anche lui. A capo della delegazione russa ci sarà quindi il consigliere Medinsky, mentre a capo di quella ucraina ci sarà il Ministro degli esteri Andreii Sybiha, il Ministro della difesa Rustem Umerov e il capo ufficio presidenza Andrij Yermak. E Donald Trump ci sarà? A rispondere è stato lo stesse presidente americano.

Trump in Turchia? Solo con progressi decisivi

Oggi pomeriggio cominceranno i colloqui tra Russia e Ucraina. Donald Trump, che si trova in Quatar per la seconda tappa del suo tour nel Golfo, ha comunicato che andrà in Turchia solamente se ci saranno progressi decisivi: “sapete, se succedesse qualcosa, andrei venerdì.”