Donald Trump, indice di gradimento, la clamorosa verità negli ultimi sondaggi

Un duro colpo per Donald Trump arriva dai sondaggi politici, con una particolare attenzione alla gestione del dossier ucraino. A meno di due mesi dal suo insediamento, iniziano a emergere le prime fragilità nel suo operato, alimentando dubbi sulla sua capacità di affrontare le sfide internazionali e di mantenere il consenso popolare. Ecco l’indice di gradimento attuale.

Donald Trump e l’entusiasmo degli americani

Prima delle elezioni presidenziali del 2016, l’entusiasmo degli americani verso Donald Trump era sorprendente, soprattutto per un candidato politico che non aveva mai ricoperto cariche pubbliche. La sua campagna era caratterizzata da promesse di cambiamento radicale, di “sdradicamento del sistema” e di miglioramento delle condizioni economiche, che attiravano una larga fetta di elettori, in particolare nelle aree rurali e tra coloro che si sentivano emarginati dalla politica tradizionale.

L’indice di gradimento di Trump era complesso: pur essendo in svantaggio nei sondaggi rispetto a Hillary Clinton per gran parte della campagna, la passione dei suoi sostenitori era evidente. Nonostante le critiche in molte aree del paese, la sua popolarità cresceva tra i conservatori e chi lo vedeva come un cambiamento rispetto alla politica tradizionale. Nel 2016, Trump sfruttò le divisioni degli Stati Uniti, attirando elettori delusi dalla politica tradizionale.

Nel 2020, però, fu visto più come un simbolo di quella divisione. Biden, con il suo messaggio di unificazione, cercò di conquistare elettori moderati e Repubblicani insoddisfatti. La polarizzazione aumentò, ma molti videro in Biden un’alternativa più rassicurante.

Oggi la situazione è cambiata: nelle elezioni presidenziali del novembre 2024, Donald Trump ha ottenuto una vittoria inaspettata, diventando il 47º presidente degli Stati Uniti. Ha battuto la vicepresidente Kamala Harris con 312 voti elettorali contro 226, vincendo anche il voto popolare con il 49,8% rispetto al 48,3% di Harris.

A tal proposito, come si presenta l’indice di gradimento di Trump negli ultimi sondaggi?

Donald Trump, indice di gradimento, la clamorosa verità negli ultimi sondaggi

Un sondaggio del Quinnipiac University rivela che l’approvazione complessiva di Trump è scesa di 11 punti nei primi 50 giorni di mandato.

L’approvazione di Trump è scesa dall’86% al 78% tra i repubblicani, con un calo anche nei sobborghi del sud, dove il sostegno è passato dal 58% al 46%. La gestione della guerra in Ucraina è uno dei temi più critici, con solo il 43% che approva il suo operato, mentre il 51% lo respinge.

Anche i negoziati di pace in Medio Oriente non convincono, con una disapprovazione del 48%. Secondo il Washington Post, il malcontento crescente all’interno del Partito Repubblicano potrebbe danneggiare le sue chance nelle elezioni di medio termine.