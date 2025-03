Guerra in Ucraina, il presidente americano Donald Trump ha rivelato cosa ha detto il presidente russo Vladimir Putin sulla tregua in Ucraina, dopo che Kiev ha accettato la proposta Usa di 30 giorni di cessate il fuoco.

Tregua in Ucraina, Putin pronto alla pace

L’altro ieri Kiev ha accettato la proposta Usa di 30 giorni di cessate il fuoco e di adottare misure per una pace duratura. Gli Stati Uniti in cambio avevano annunciato la revoca immediata della sospensione degli aiuti a Kiev. il giorno seguente è arrivata la risposta di Putin al piano statunitense di tregua in Ucraina. Ecco le parole del presidente russo: “siamo d’accordo con le proposte di porre fine alle ostilità militari, ma questa cessazione deve portare a una pace duratura ed eliminare le cause profonde di questa crisi.”

Tregua in Ucraina, Donald Trump rivela cosa ha detto Putin

Le dichiarazioni di Putin sono state accolte positivamente da Trump secondo quando aveva riportato l’agenzia Bloomberg, il Tycoon avrebbe infatti detto che Putin ha rilasciato una “dichiarazione molto promettente”. Dopo il colloquio tra Putin e e l’inviato della Casa Bianca Witkoff a Mosca, il Cremlino si è dichiarato “cautamente ottimista”. Ecco invece cosa ha detto in merito Donald Trump: “stiamo trattando con Putin, penso accetterà il cessate il fuoco. Ne sapremo un pò di più lunedì, speriamo vada bene.” Il Tycoon ha parlato di un confronto produttivo.