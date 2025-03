Nuova minaccia di Donald Trump all’UE, il Tyconn pronto a introdurre nuovi dazi.

Dazi, la risposta dell’Ue a Donald Trump

Nel corso della giornata di ieri, l’Unione Europea ha risposto ai dazi del 25% su acciaio e alluminio di Donald Trump annunciando misure di ritorsione, che colpiranno beni per un valore di circa 18 miliardi di euro ed entreranno in vigore a metà aprile. Ecco cosa si legge nel comunicato: “la Commissione deplora la decisione degli Stati Uniti di imporre tali tariffe, ritenendole ingiustificate, dirompenti per il commercio transatlantico e dannose per le imprese e i consumatori, in quanto spesso si traducono in aumento dei prezzi.” Dal canto suo, il Tycoon ha risposto che saranno gli Stati Uniti a vincere la battaglia commerciale con l’Ue. Oggi, inoltre, è arrivata una nuova minaccia da parte del Presidente degli States.

La nuova minaccia di Donald Trump all’UE: dazi del 200%

Con un post su Truth, Donald Trump ha minacciato nuovamente l’Unione Europea con nuovi dazi, questa volta del 200% su tutti i prodotti alcolici provenienti dal Vecchio Continente, a meno che l’Ue non tolga il dazio del 50% sul whisky. Ma ecco il post del Tycoon: “L’Unione Europea, una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo, che è stata creata al solo scopo di approfittare degli Stati Uniti, ha appena imposto una tariffa del 50% sul whisky. Se questa tariffa non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti applicheranno a breve una tariffa del 200% su tutti i vini, gli spumanti e i prodotti alcolici provenienti dalla Francia e da altri Paesi dell’Ue. Questo sarà ottimo per le aziende vinicole e spumantistiche degli Stati Uniti”.