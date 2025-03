Donald Trump ha dichiarato che potrebbe rivalutare l’idea di aumentare al doppio i dazi su alluminio e acciaio, dopo che il primo ministro dell’Ontario ha comunicato la sospensione della tariffa del 25% sull’elettricità destinata a tre stati americani.

Scontro tra Canada e Donald Trump: tensioni in aumento tra i due Paesi

Le relazioni tra il Canada e gli Stati Uniti sono diventate sempre più tese negli ultimi mesi, con Donald Trump che ha preso misure economiche drastiche contro il paese vicino. Dopo aver imposto dazi elevati su acciaio e alluminio canadese, Trump ha sollevato una serie di preoccupazioni tra i leader canadesi. Le nuove tariffe, che arrivano a punire i prodotti d’importazione canadesi, hanno scatenato una reazione forte da parte del governo del Canada, che ha risposto con misure simili contro alcuni beni americani.

Il conflitto non riguarda solo il settore commerciale, ma si è esteso anche a questioni politiche e diplomatiche. Il Canada ha denunciato le politiche aggressive di Trump come una minaccia alle sue industrie e alla sua economia, mentre Trump ha accusato il Canada di applicare tariffe ingiuste e di essere un partner commerciale sleale.

Nonostante gli sforzi per risolvere le dispute attraverso il dialogo, le divergenze tra i due paesi sembrano destinati a perdurare. Se la situazione non si stabilizzerà presto, potrebbero esserci gravi ripercussioni non solo sul commercio bilaterale, ma anche sulle alleanze politiche e militari che i due paesi hanno condiviso per decenni.

Le Borse continuano a scendere, con quelle europee che, seguendo l’andamento negativo di Wall Street, hanno registrato un forte calo, perdendo 279 miliardi.

Donald Trump, aumento dazi al 50% su alluminio e acciaio per il Canada

L’ultimo capitolo di questa contesa riguarda la sospensione delle tariffe del 25% sull’elettricità che il Canada fornisce ad alcuni stati americani. La decisione del premier dell’Ontario di bloccare tali tariffe ha innescato la possibilità che Trump possa riconsiderare il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio, una mossa che avrebbe conseguenze pesanti sull’economia.

“Ho incaricato il mio Segretario al Commercio di aggiungere una ulteriore tariffa del 25%, arrivando quindi al 50%, su tutto l’acciaio e l’alluminio che entrano negli Stati Uniti dal Canada, una delle nazioni con le tariffe più alte al mondo”, aveva dichiarato Trump su Truth.

Il nuovo dazio su alluminio e acciaio entrerebbe in vigore il 12 marzo. Inoltre, ha avvertito che il Canada deve immediatamente rimuovere la sua tariffa su vari prodotti caseari, definita scandalosa e dannosa per gli agricoltori americani. Trump ha anche minacciato che, se il Canada non eliminerà le sue tariffe contro gli Stati Uniti, il 2 aprile aumenterà notevolmente i dazi sulle auto in arrivo, il che, secondo lui, porterà alla chiusura definitiva del settore automobilistico canadese.