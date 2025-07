Il presidente Trump ha annunciato l’imposizione di dazi del 35% sulle importazioni provenienti dal Canada, a partire dal 1° agosto. Questa mossa, destinata a modificare significativamente i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Canada, arriva in un momento di tensioni crescenti sul fronte delle politiche commerciali. Parallelamente, è previsto l’imminente invio di una lettera ufficiale all’Unione Europea.

Trump impone dazi al 35% sul Canada dal 1° agosto

A partire dal 1° agosto 2025, gli Stati Uniti introdurranno una tariffa del 35% sulle importazioni provenienti dal Canada, come comunicato da Donald Trump tramite una lettera pubblicata su Truth e indirizzata al premier canadese Mark Carney. Nel documento si specifica che questa tariffa si aggiungerà a eventuali dazi settoriali già in vigore e che, qualora Ottawa decidesse di aumentare le proprie tariffe, l’incremento verrà sommato a quello imposto da Washington.

Il presidente statunitense ha nuovamente sollevato critiche nei confronti del Canada, accusandolo di rappresentare un problema non solo per il traffico di fentanyl, ma anche a causa delle numerose barriere commerciali, tra dazi e misure non tariffarie, che contribuiscono a generare un deficit commerciale significativo per gli Stati Uniti.

Nel frattempo, sia il Canada sia il Messico sono impegnati in trattative con l’amministrazione americana per evitare l’applicazione delle nuove tariffe e per rilanciare l’accordo commerciale USMCA. Il governo canadese, attraverso una dichiarazione di Carney, ha confermato di difendere con determinazione gli interessi di lavoratori e imprese nazionali, impegnandosi a proseguire il confronto fino alla scadenza del 1° agosto.

Lettera in arrivo anche per l’Ue

Donald Trump ha fatto sapere che entro oggi o domani intende inviare una lettera anche all’Unione Europea, oltre a quella già diffusa per il Canada. In un’intervista a NBC News, il presidente ha espresso la volontà di procedere rapidamente, menzionando “un paio d’ore” come tempistica possibile, prima di pubblicare poi la comunicazione destinata al governo canadese su Truth.

Già autore di missive rivolte a vari Paesi, Trump ha inoltre manifestato l’intenzione di applicare dazi generalizzati del 15 o 20% alla maggior parte degli altri partner commerciali.

Nel frattempo, il portavoce della Commissione Europea per il Commercio, Olof Gill, ha dichiarato che Bruxelles resta impegnata a trovare un’intesa con gli Stati Uniti riguardo ai dazi nel corso dei prossimi giorni.

Trump annuncia una dichiarazione importante sulla Russia, esprime delusione ma resta prudente

Il presidente Trump ha comunicato che lunedì intende rilasciare una dichiarazione significativa riguardo alla Russia. Pur non entrando nei dettagli, ha confermato di sentirsi deluso da Mosca, precisando tuttavia che nei prossimi quindici giorni valuterà gli sviluppi della situazione.