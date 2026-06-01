Mentre la trattativa tra Usa e Iran continua, per negoziare la pace, arriva l’annuncio di Benjamin Netanyahu. Il premier ha ordinato di attaccare la periferia di Beirut.

Guerra in Iran: l’annuncio di Netanyahu

Benjamin Netanyahu ha lanciato un annuncio importante, in una nota congiunta insieme al ministro della Difesa, Israel Katz.

Hanno deciso di ordinare alla Forze di Difesa Israeliane di attaccare obiettivi terroristici di Beirut.

“A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Dahiya a Beirut” si legge sulla nota.

Guerra in Iran: le ultime notizie

La trattativa tra Usa e Iran per negoziare la pace nel Golfo sta andando avanti. Nelle ultime ore, Donald Trump ha scritto un post su Truth: “L’Iran vuole davvero raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi“. Il presidente USA ha chiesto modifiche all’accordo, tra cui quelle sul materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico nello Stretto di Hormuz.

Intanto, il premier Netanyahu non intende fermare l’offensiva in Libano e, “dopo le ripetute violazioni del cessate il fuoco” e “degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini”, ha deciso insieme al ministro della Difesa di ordinare all’esercito di attaccare la periferia di Beirut.