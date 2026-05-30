A pochi giorni dal suo 80° compleanno, Donald Trump torna al centro dell’attenzione per le sue condizioni di salute. I risultati degli ultimi controlli medici effettuati presso il Walter Reed National Military Medical Center delineano un quadro clinico positivo, confermando l’idoneità del presidente statunitense a svolgere le proprie funzioni istituzionali. Ecco tutti i dettagli annunci dal medico.

Trump e i dubbi sulla sua salute: il medico della Casa Bianca rivela come sta il presidente

Donald Trump si trova in uno stato di salute definito eccellente dai medici che lo hanno sottoposto ai controlli periodici previsti all’inizio della settimana. A renderlo noto è stato Sean Barbabella, medico della Casa Bianca, attraverso un rapporto che ha illustrato i risultati degli esami effettuati presso il Walter Reed National Military Medical Center.

Nel documento viene evidenziato come il presidente statunitense presenti parametri clinici particolarmente positivi sotto il profilo cardiovascolare, respiratorio e neurologico.

Barbabella ha infatti dichiarato che “Il presidente Trump continua a godere di ottima salute, dimostrando un solido funzionamento cardiaco, polmonare, neurologico e fisico generale“, aggiungendo che il capo della Casa Bianca è “pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di commander-in-chief e di capo di Stato“.

Le valutazioni mediche hanno inoltre confermato prestazioni cognitive e fisiche considerate eccellenti, in un momento in cui l’età del presidente resta al centro del dibattito pubblico in vista del suo ottantesimo compleanno.

Salute di Donald Trump: esami, stile di vita e raccomandazioni dei medici

Il referto, articolato in tre pagine, riporta nel dettaglio gli accertamenti diagnostici eseguiti e le indicazioni fornite al presidente per preservare il proprio benessere. Tra i suggerimenti figurano una maggiore attenzione all’alimentazione, l’incremento dell’attività fisica e il proseguimento del percorso di dimagrimento.

Attualmente Trump assume due farmaci per il controllo del colesterolo e una terapia a base di aspirina a basso dosaggio per la prevenzione cardiovascolare. Lo stesso documento chiarisce anche l’origine dei lividi comparsi occasionalmente sulla mano destra del presidente, attribuiti alle “frequenti strette di mano” associate all'”assunzione di aspirina per la prevenzione cardiovascolare“.

Nonostante una riduzione degli spostamenti interni rispetto al primo mandato, il presidente continua a mantenere un’agenda intensa, caratterizzata da incontri istituzionali, apparizioni pubbliche e numerosi viaggi internazionali. Dopo il check-up, Trump aveva commentato personalmente l’esito delle visite sui social, affermando che “è risultato tutto perfetto“, confermando così la valutazione positiva espressa dal suo staff medico.