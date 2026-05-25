Il ritorno di Donald Trump al Walter Reed Medical Center riporta al centro del dibattito pubblico la questione della sua salute. Ogni visita medica, pur indicata come controllo di routine, finisce per generare attenzione e discussioni, soprattutto in vista del suo avanzare nell’età e del ruolo istituzionale che ricopre. Ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Come sta Donald Trump: dibattito pubblico, osservazioni e polemiche sulla sua salute

L’attenzione mediatica sulle condizioni fisiche del presidente è cresciuta nel tempo, anche a causa di alcune osservazioni ricorrenti come gonfiori alle caviglie, segni sulle mani e momenti di apparente stanchezza. Il tema ha alimentato interpretazioni e sospetti, mentre Trump ha sempre respinto con decisione ogni dubbio, arrivando a definire alcune ricostruzioni giornalistiche come “tradimento” nei confronti della sua immagine.

Durante la campagna elettorale del 2023 e del 2024, il tycoon ha spesso contrapposto la propria energia a quella di Joe Biden, sottolineando la propria resistenza fisica e dichiarando di aver superato con successo diversi test cognitivi.

Nuovo controllo medico per Trump, si riaccende il dibattito sulla salute: come sta

Come riportato dall’Ansa, Donald Trump domani, martedì 26 maggio, si recherà nuovamente al Walter Reed Medical Center per quello che rappresenta il quarto appuntamento medico reso pubblico dall’inizio della sua presidenza, un passaggio che riaccende l’attenzione sul suo stato di salute mentre si avvicina agli 80 anni.

Secondo la Casa Bianca, si tratta di verifiche di routine e non emergono elementi critici: “Sta bene“, è la rassicurazione ufficiale diffusa dall’amministrazione.

Nonostante la presenza di un’équipe medica alla Casa Bianca, il centro militare di Walter Reed pare sia stato scelto per le sue tecnologie diagnostiche più avanzate. In una precedente visita, il presidente era stato sottoposto a una TAC preventiva per “escludere eventuali problemi cardiovascolari“, come aveva spiegato il medico presidenziale Sean Barbarella.

Tuttavia, tali ricostruzioni non hanno placato le perplessità che si sono diffuse negli ultimi mesi, alimentate da osservazioni ricorrenti e da un’attenzione mediatica sempre più intensa sullo stato di salute del presidente.