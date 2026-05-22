Flotilla, il video della ministra israeliana scatena nuove polemiche: “Devono stare in prigione”

La vicenda della Flotilla diretta verso Gaza ha riacceso lo scontro politico e diplomatico tra Israele e diversi Paesi europei, dopo l’intercettazione delle imbarcazioni in acque internazionali e la successiva detenzione degli attivisti. Da un lato le autorità israeliane difendono l’operazione come misura di sicurezza e contrasto a presunti sostenitori del terrorismo e la ministra israeliana ne rivendica la gestione, dall’altro gli attivisti e le istituzioni coinvolte denunciano trattamenti duri, violazioni dei diritti e possibili abusi durante la detenzione, aprendo anche a conseguenze legali e indagini internazionali.

Flotilla, testimonianze shock dopo il rilascio: “Botte e abusi”

Dal lato degli attivisti rilasciati emergono racconti che descrivono un quadro di forte durezza durante la detenzione. Il deputato Dario Carotenuto ha riferito al suo arrivo in Italia: “Ci pestavano e ci dicevano ‘Welcome to Israel“, raccontando di percosse e condizioni di isolamento.

Ha aggiunto: “Ci hanno picchiato selvaggiamente tre energumeni. A un certo punto mi sembrava di non vedere più“, descrivendo anche la permanenza in un container utilizzato come area di detenzione improvvisata, dove i fermati sarebbero stati spogliati e trattenuti al freddo.

Anche il giornalista Alessandro Mantovani ha riportato episodi di privazione dei beni personali e controlli militari serrati: “Mi hanno tolto i pantaloni col portafoglio e non me li hanno ridati“, aggiungendo che gli attivisti venivano identificati con numeri e tenuti in condizioni di costrizione fino al rimpatrio.

Altri partecipanti, tra cui Vittorio Sergi, hanno parlato di un’area portuale trasformata in un centro di detenzione temporaneo, descritta come “un vero e proprio campo di concentramento, fatto di container e filo spinato“, denunciando anche percosse al minimo segno di protesta.

Parallelamente, sul piano giudiziario, è stata presentata una denuncia che ipotizza il reato di sequestro di persona e altre violazioni. Gli avvocati coinvolti stanno integrando il fascicolo con nuove testimonianze, mentre si valuta l’estensione del caso a livello internazionale, fino a un possibile coinvolgimento della Corte penale internazionale. Le accuse comprendono anche “sistematico uso di violenze, abusi sessuali, condizioni inumane di detenzione che possono rubricarsi a torture secondo articolo 1 e 2 convenzione Onu”, mentre gli inquirenti italiani potrebbero presto ascoltare i testimoni per ricostruire la catena degli eventi.

Flotilla, il video della ministra israeliana scatena nuove polemiche: “Devono stare in prigione”

Dopo l’intercettazione delle imbarcazioni della missione diretta verso Gaza, il linguaggio politico israeliano si è caratterizzato per toni particolarmente duri e rivendicativi. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha diffuso un video che ha rapidamente attirato critiche internazionali, accompagnando le immagini della detenzione con la frase: “Ecco cosa succede a chi sostiene i terroristi“. Il filmato, circolato sui social, ha alimentato la reazione di diversi governi europei, tra cui Roma e Bruxelles, che hanno contestato la gestione pubblica dei fermati e la rappresentazione degli attivisti.

Nelle ore successive, anche la ministra dei Trasporti e membro del gabinetto di sicurezza Miri Regev ha rilanciato una narrazione analoga, insistendo sul valore “esemplare” della detenzione. In un video pubblicato su X ha dichiarato: “Quelli che arrivano sentono in loop “HaTikvah” (l’inno israeliano), affinché capiscano cosa accade a chi arriva in questo modo nello Stato di Israele“. Nel suo intervento ha descritto i fermati come “140 sostenitori dei terroristi”, sostenendo che non si trattasse di aiuti umanitari e aggiungendo: “I sostenitori dei terroristi devono andare in prigione“. Ha inoltre rivendicato l’operato delle forze di sicurezza e dei servizi penitenziari, parlando di espulsioni e trasferimenti nei centri di detenzione come risposta alla violazione del blocco navale.

Le dichiarazioni si inseriscono in un contesto già segnato da tensioni diplomatiche e da un acceso dibattito sul diritto internazionale marittimo, in particolare sulla legittimità degli abbordaggi in acque internazionali. Diverse organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto chiarimenti sulle procedure adottate durante il fermo, sollevando interrogativi sul trattamento dei civili coinvolti e sulle condizioni di detenzione nei centri israeliani.