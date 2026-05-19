Cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, crescita dei legami energetici e ridefinizione degli equilibri globali nell’incontro tra Putin e Xi.

La visita di Stato del presidente russo Vladimir Putin a Pechino e il rafforzamento dei rapporti con Xi Jinping si inseriscono in un contesto di crescente cooperazione strategica tra Russia e Cina. Al centro del confronto ci sono energia, sicurezza internazionale e assetti geopolitici globali, in una fase caratterizzata da tensioni tra grandi potenze e ridefinizione degli equilibri mondiali.

Alleanza strategica e visione condivisa tra Russia e Cina

Il rapporto tra Vladimir Putin e Xi Jinping viene presentato come una cooperazione strutturata che non si definisce in opposizione ad altri attori globali, ma come contributo alla stabilità internazionale. In questo quadro, il presidente russo ha affermato che l’intesa bilaterale è orientata a obiettivi di lungo periodo, sottolineando che i due Paesi lavorano per “la pace e la prosperità universale”, con un ruolo attivo nella gestione delle principali crisi globali.

Putin ha ribadito la solidità del legame politico e strategico, dichiarando in un videomessaggio diffuso prima della sua visita di Stato in Cina del 19 e 20 maggio: “La Russia e la Cina continueranno a fare tutto il possibile per approfondire la loro partnership e il buon vicinato nell’interesse del mantenimento della stabilità globale”. Ha inoltre evidenziato la dimensione storica del rapporto, ricordando che “25 anni fa, Russia e Cina hanno firmato il Trattato di buon vicinato e di cooperazione amichevole”, considerato il punto di partenza dell’attuale architettura di cooperazione.

Putin in Cina per l’incontro con Xi: cooperazione internazionale e architettura multilaterale

Un elemento centrale della relazione riguarda il coordinamento in ambito multilaterale e la difesa del diritto internazionale. Mosca e Pechino dichiarano infatti di agire “in modo coordinato per difendere il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite nella loro interezza, completezza e interconnessione”, rafforzando la loro collaborazione in organismi come United Nations, Shanghai Cooperation Organisation e BRICS.

Putin ha descritto la relazione come un fattore di stabilizzazione globale, affermando: “La stretta relazione strategica tra Russia e Cina svolge un ruolo fondamentale di stabilizzazione a livello globale”. In questa prospettiva, la cooperazione viene estesa anche ai temi economici ed energetici, con particolare attenzione alla sicurezza delle catene di approvvigionamento e allo sviluppo dei corridoi infrastrutturali tra i due Paesi.

Putin e Xi Jinping: diplomazia globale, energia e nuovi equilibri geopolitici

La visita di Stato a Pechino assume un valore politico rilevante anche nel contesto delle dinamiche globali che coinvolgono gli Stati Uniti e Donald Trump, con la Cina sempre più al centro dell’equilibrio diplomatico internazionale, come riportato da osservatori e media come il Global Times e il South China Morning Post.

Sul piano energetico e strategico, la cooperazione bilaterale è considerata un pilastro fondamentale: gli scambi commerciali hanno raggiunto livelli record e il settore energetico rappresenta una delle aree più dinamiche del partenariato. In questo contesto, il messaggio politico del Cremlino insiste sulla continuità della collaborazione, con la dichiarazione: “Sono fiducioso che insieme continueremo a fare tutto il possibile per approfondire la partnership e il buon vicinato tra Russia e Cina per lo sviluppo dinamico dei nostri due Paesi e per il benessere dei nostri popoli”.

Infine, la dimensione geopolitica resta centrale, con analisti che evidenziano come la cooperazione possa influenzare scenari globali più ampi, inclusi i futuri equilibri nell’Indo-Pacifico e le dinamiche legate alla sicurezza energetica. In questo contesto, la relazione tra Mosca e Pechino viene descritta come un asse in progressivo consolidamento, destinato a incidere sulle principali traiettorie della politica internazionale.