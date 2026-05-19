Le tensioni sulla guerra tra Stati Uniti e Iran restano alte sul dossier nucleare, mentre tra aperture diplomatiche e minacce militari si alternano segnali contrastanti. Donald Trump insiste sulla necessità di impedire a Teheran di sviluppare capacità atomiche, mentre i colloqui in corso cercano ancora una possibile via d’uscita negoziale.

Guerra Iran, scontro diplomatico sul nucleare e linee rosse di Washington

Sul dossier iraniano, la posizione americana resta estremamente rigida. Dalla Casa Bianca è stato ribadito che Teheran deve rinunciare a ogni ambizione atomica e che non sarà tollerata la produzione di uranio arricchito. In questo contesto, la portavoce dell’amministrazione Anna Kelly ha chiarito che il programma nucleare iraniano rappresenta una “linea rossa” invalicabile nei negoziati.

Lo stesso Trump, intervistato dal New York Post, ha sottolineato la fermezza della posizione statunitense: “Non permetteremo all’Iran di dotarsi di armi nucleari. Sono stato contattato da questi tre Paesi, più altri, che stanno trattando direttamente con i nostri e con l’Iran, e sembra esserci un’ottima possibilita’ di trovare una soluzione.

Se riuscissimo a farlo senza bombardarli senza pieta’, ne sarei molto felice”. In parallelo, ha però avvertito che gli Stati Uniti “non sono aperti” a concessioni verso Teheran.

Dall’altra parte, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato duramente l’atteggiamento di Washington, definendo i suoi comportamenti “contraddittori ed eccessivi” un ostacolo alla diplomazia. Secondo Araghchi, la diffidenza di Teheran deriva da precedenti violazioni degli impegni americani, mentre la partecipazione ai colloqui sarebbe dettata da una “prospettiva responsabile”, come riportato da Al Jazeera.

Guerra Iran, Trump sospende gli attacchi: “Ottime possibilità di accordo senza bombe”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti di aver sospeso un attacco contro l’Iran su richiesta di alcuni partner del Golfo, sostenendo che sono in corso “colloqui seri” e che esiste una possibilità concreta di accordo. Secondo quanto riferito, la decisione sarebbe arrivata dopo interventi di mediazione da parte di diversi leader regionali, tra cui l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan, che avrebbero sollecitato un rinvio dell’azione militare per favorire i negoziati.

Trump ha affermato di aver informato Israele e di vedere margini per un’intesa, pur mantenendo una posizione di forza: “ci sono sviluppi positivi” nei colloqui e “ho informato Israele” della decisione di concedere più tempo. Il presidente ha inoltre spiegato che, pur preferendo una soluzione diplomatica, le forze armate restano pronte a intervenire in caso di fallimento delle trattative, dopo che una proposta iraniana in 14 punti è stata giudicata insufficiente da Washington. È stata inoltre concessa una proroga di 30 giorni sulle misure legate al petrolio russo, nel quadro più ampio delle tensioni internazionali.