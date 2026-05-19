Dai temporali al bel tempo, arriva la prima fiammata estiva con 30-32°C nel weekend

(Adnkronos) - Dopo il maltempo e una prima metà del mese di maggio dai connotati spiccatamente autunnali, l'atmosfera è pronta a un drastico ribaltone meteo. Vivremo le ultime 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone e temporale residuo, per poi lasciare definitivamente spazio al dominio dell'...

(Adnkronos) – Dopo il maltempo e una prima metà del mese di maggio dai connotati spiccatamente autunnali, l’atmosfera è pronta a un drastico ribaltone meteo. Vivremo le ultime 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone e temporale residuo, per poi lasciare definitivamente spazio al dominio dell’Anticiclone Africano, che porterà con sé il primo, inequivocabile respiro dell’Estate 2026 con temperature oltre i 30 gradi nel weekend.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma l’arrivo della bella stagione, ma la delicata fase di transizione richiederà ancora un pizzico di attenzione.

L’afflusso di aria più calda e stabile, infatti, non riuscirà a inibire immediatamente lo sviluppo di locali focolai temporaleschi. La giornata di martedì sarà ancora caratterizzata da qualche temporale, a tratti anche intenso, concentrato in particolar modo tra la Liguria di Levante e l’Alta Toscana, sul Nord-Est e a ridosso dei principali rilievi alpini e appenninici.

Solo a partire da mercoledì, quando la bolla d’aria calda riuscirà a conquistare anche le quote più alte della troposfera, l’atmosfera si stabilizzerà in modo definitivo, regalandoci cieli azzurri e tersi ovunque. Un’altra configurazione meteo da tenere d’occhio riguarderà un temporaneo “paradosso” al Meridione. Nella seconda metà della settimana assisteremo a un leggero calo del geopotenziale (ovvero della pressione atmosferica in quota) sulle regioni del Sud.

Questo piccolo disturbo attiverà venti di Maestrale tesi, a tratti forti, a partire da giovedì sulla Puglia, in rapida estensione verso Basilicata e Calabria. In pratica, farà paradossalmente più caldo al Centro-Nord che al Sud, ma si tratterà di una parentesi ventosa destinata a esaurirsi gradualmente entro sabato.

Fatte queste doverose premesse, la vera notizia della settimana è l’escalation termica in arrivo da mercoledì in poi. Entro giovedì i termometri toccheranno agevolmente i 28°C, per poi spingersi fino a sfiorare i 30-31°C all’ombra entro domenica (32°C in Sardegna), uniformando le temperature da Nord a Sud. Assaporeremo così le prime condizioni calde e leggermente afose della stagione durante le ore diurne, mentre le temperature minime notturne si manterranno fortunatamente ancora su valori freschi e gradevoli, garantendo un riposo sereno. Nonostante la frescura notturna, è fondamentale prestare la massima attenzione a questa prima vera fiammata estiva. Il primo caldo della stagione è spesso il più insidioso per il nostro organismo, non ancora abituato agli sbalzi termici: la raccomandazione è quella di tutelare soprattutto le fasce più fragili della popolazione (persone anziane e bambini), evitando l’esposizione diretta al solleone nelle ore centrali della giornata. Inoltre, non fatevi ingannare dal calendario e usate la crema solare: la potenza dei raggi ultravioletti di fine maggio è esattamente paragonabile a quella di fine luglio! Al di là delle consuete raccomandazioni e degli ultimi fisiologici temporali di assestamento, la strada è ormai tracciata. Diciamo addio a giacche a vento e ombrelli: spazio finalmente al bel tempo, al primo caldo estivo e a condizioni luminose e soleggiate che abbracceranno finalmente tutta la Penisola. Il tanto atteso cambio di stagione è servito.

Martedì 19. Al Nord: instabile sui rilievi orientali ed emiliano/romagnoli. Al Centro: temporali su alta Toscana, Appennini e zone vicine. Al Sud: rovesci e temporali sparsi sui rilievi.

Mercoledì 20. Al Nord: soleggiato, rovesci solo sui rilievi al pomeriggio. Al Centro: soleggiato, rovesci occasionali pomeridiani sull’Appennino. Al Sud: disturbi sulla Calabria tirrenica e Appennino, poco nuvoloso altrove.

Giovedì 21. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato ma ventoso tra Puglia e Calabria.

Tendenza: rimonta anticiclonica e caldo in aumento fino a 30-32°C entro il weekend.

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