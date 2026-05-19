Wembanyama guida gli Spurs alla vittoria in doppio overtime contro i Thunder

Victor Wembanyama ha dominato con 41 punti e 24 rimbalzi, segnando la tripla che ha forzato il secondo overtime e assicurando agli Spurs il vantaggio in trasferta

Il match inaugurale della serie di conference ha offerto un episodio destinato a restare nella memoria: il San Antonio Spurs sbancano il parquet degli Oklahoma City Thunder con un 122-115 deciso dopo due supplementari, grazie a una prestazione monumentale di Victor Wembanyama. Il francese è stato il fulcro offensivo e difensivo della serata, giocando quasi tutto il tempo e incidendo in ogni fase decisiva della partita con soluzioni individuali e presenza sotto canestro.

La vittoria in trasferta consegna agli Spurs il servizio sul fattore campo e manda segnali netti sulle ambizioni della squadra texana. Non si è trattato solo di numeri: quei punti e rimbalzi hanno cambiato l’inerzia della serie, e la reazione collettiva della squadra ha confermato come gli Spurs possiedano più elementi capaci di incidere in contesti ad alta pressione.

La prestazione di Wembanyama

La serata di Victor Wembanyama è stata tanto spettacolare quanto completa: 41 punti e 24 rimbalzi in quasi 50 minuti di gioco, con giocate decisive sia in attacco sia in difesa. Il suo impatto non si misura solo nelle cifre: la capacità di alterare tiri avversari, di catturare rimbalzi offensivi e difensivi e di trovare soluzioni dall’arco ha reso la transizione offensiva della squadra estremamente efficace.

In momenti chiave il suo tiro da tre ha annullato l’inerzia avversaria, mentre al minuto finale ha chiuso con schiacciate e un blocco cruciale che hanno spento le ultime speranze dei Thunder.

Record e contesto storico

Con quei numeri Wembanyama ha stabilito un primato d’età nei playoff, entrando in una ristretta cerchia di giganti della storia. L’intensità fisica e la maturità mostrata sul parquet hanno spesso sorpreso gli osservatori per una giovane stella, ma la partita ha dimostrato come il suo bagaglio tecnico e mentale possa ormai fare la differenza in sfide di massimo livello. Il fatto che abbia tenuto il timone nei minuti supplementari, realizzando la maggior parte dei punti nella seconda estensione del match, sottolinea la sua capacità di prendersi responsabilità nei frangenti caldi.

La dinamica della partita

Il confronto è stato una successione di cambi di ritmo e parziali: gli Thunder hanno provato a imporre la loro pressione difensiva e la profondità del roster, mentre gli Spurs hanno risposto sfruttando la gravity del proprio lungo e le penetrazioni dei guard. La gara è arrivata a una fase concitata negli ultimi secondi dei regolamentari, con un canestro che ha mandato la sfida ai supplementari e con episodi decisivi come rimbalzi offensivi, blocchi e tiri dalla lunga distanza che hanno ribaltato l’inerzia più volte.

I momenti chiave

Tra i passaggi cruciali va ricordata la tripla di Wembanyama a pochi secondi dalla fine del primo overtime che ha costretto la partita a un secondo supplementare, la stoppata subita da Chet Holmgren su un possibile canestro sulla sirena e la rimonta dei Thunder guidata da Shai Gilgeous-Alexander. Quest’ultimo, reduce dal riconoscimento individuale più prestigioso, ha provato a trascinare la sua squadra con penetrazioni e assist ma ha faticato al tiro, limitando l’impatto offensivo pur avendo fornito contributi importanti di playmaking.

Implicazioni per la serie e confronti tattici

La partita ha messo in luce contrappunti tattici netti: gli Spurs basano molto del loro potenziale sul rim protection e sulla capacità di Wembanyama di attrarre attenzione, liberando spazi per i tiratori e per le penetrazioni; gli Thunder, invece, puntano su una pressione difensiva collettiva e su contropiedi veloci alimentati da palle recuperate. Queste differenze suggeriscono che la serie sarà una sfida di aggiustamenti continui, dove correzioni a livello di marcature e rotazioni difensive potrebbero decidere l’esito di singole partite.

Inoltre il contributo di giovani come Dylan Harper e la produttività di giocatori chiave come Stephon Castle e Alex Caruso saranno elementi da monitorare: Harper ha offerto punti e aggressività difensiva, mentre Caruso e Jalen Williams hanno provato a contenere l’emergere della stella avversaria. La capacità di entrambe le squadre di adattarsi all’assenza di alcuni effettivi e di gestire i minuti di punta sarà determinante nei prossimi incontri.

Cosa aspettarsi dalle prossime gare

Questa prima partita ha alzato l’asticella emotiva e tattica: gli Spurs hanno sottratto il fattore campo agli avversari e mostrato che possono competere in ambienti ostili, mentre gli Thunder dovranno riorganizzare la loro efficacia realizzativa. La serie sembra destinata a richiedere intensità, scelte difensive stringenti e continui aggiustamenti in panchina: tutto lascia pensare a una contesa lunga e combattuta, dove ogni partita potrebbe riservare nuovi spunti e ribaltamenti.