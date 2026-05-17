Come vedere la finale di doppio: Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeballos

Come vedere la finale di doppio: Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeba...

Come vedere la finale di doppio: Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeba...

Bolelli e Vavassori sfidano Granollers e Zeballos nella finale di doppio degli Internazionali d'Italia 2026: orario, precedenti e dove seguirla in diretta

Al Foro Italico si accendono i riflettori sul doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori arrivano all’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia 2026 e affronteranno la coppia formata da Manuel Granollers e Horacio Zeballos. L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio 2026, con il match che è programmato per le ore 14 e non inizierà comunque prima delle 14.00 in base al programma del Campo Centrale.

Questa finale arriva dopo un percorso segnato da vittorie di rilievo per gli azzurri, capaci di eliminare i numeri 1 del seeding e di imporsi in momenti decisivi al super tie-break. Dall’altra parte della rete la coppia Granollers/Zeballos, testa di serie numero 2, ha superato avversari di altissimo livello e promette una sfida tecnica e tattica.

Qui sotto trovate il contesto sportivo, i precedenti tra le squadre e tutte le informazioni pratiche per seguire la diretta in tv e in streaming.

Il quadro del match e il programma della giornata

La finale di doppio prenderà il via come secondo incontro sul Campo Centrale: il programma prevede infatti prima la finale femminile e, al termine di quella partita, la sfida tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos.

L’orario ufficiale indicato è non prima delle ore 14.00, ma è bene considerare che il calcio d’inizio effettivo dipenderà dalla durata dell’incontro precedente. Per gli appassionati significa organizzarsi per una diretta pomeridiana e prepararsi a una gara che potrebbe riservare momenti di grande intensità sul rosso del Foro Italico.

Come influisce l’ordine di gioco

L’ordine di gioco al Campo Centrale rende la finale un match da seguire con attenzione: essere il secondo incontro implica possibili ritardi, ma anche un pubblico già caldo dopo la finale femminile. Questo fattore può amplificare la pressione sulle coppie e influire sulla strategia in avvio, soprattutto nei primi game del primo set, quando il fattore campo e il calore degli spalti possono giocare un ruolo determinante.

Il cammino delle due coppie e i precedenti

Il percorso degli italiani è stato caratterizzato da confronti ad alta intensità: Bolelli e Vavassori hanno eliminato la coppia formata dal finlandese Heliovaara e dal britannico Henry Patten, prima testa di serie, e si sono poi imposti contro il duo Skupski/Harrison al super tie-break. Importante anche il riferimento alla stagione: gli azzurri hanno già trionfato nel Masters 1000 di Miami in questa annata, dimostrando continuità di rendimento sui grandi palcoscenici.

La formazione avversaria

La coppia composta da Manuel Granollers e Horacio Zeballos è solida e competitiva: testa di serie numero 2, ha avuto la meglio su formazioni di primissimo piano come Mektic/Krajicek in un match deciso al super tie-break. Si tratta di un binomio con grande esperienza nei tornei di alto livello e con colpi strategici capaci di creare problemi anche ai migliori specialisti del doppio.

Testa a testa, clima e possibili chiavi tattiche

I precedenti tra i due accoppiamenti dicono che si tratta di una sfida equilibrata: cinque confronti finora e il parziale favorevole agli italiani per 3-2. L’ultimo incrocio è recente e significativo: alle ultime Finals di Torino Bolelli e Vavassori avevano conquistato la vittoria in due set, un risultato che può avere valore psicologico in favore degli azzurri. Sul piano tecnico, la partita potrebbe decidersi nelle fasi del servizio e nelle volée a rete, aree di competenza dove la rapidità di lettura e la comunicazione di coppia fanno la differenza.

Dove seguire la finale in tv e streaming

Per chi vorrà assistere alla partita in diretta, la trasmissione è prevista sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) e su TV8 in chiaro, oltre alle piattaforme di streaming Sky Go e NOW. Sono previste anche la copertura via Tennis TV e la diretta testuale su OA Sport. Alcune piattaforme web come il portale di TV8 potrebbero offrire la visione in chiaro: si consiglia di verificare il palinsesto ufficiale per eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto.

Consigli pratici per chi segue da casa

Per non perdere l’inizio effettivo della finale è utile collegarsi con qualche minuto di anticipo, considerato che l’orario indicato è non prima delle ore 14. Se si segue in streaming, verificare la connessione e, in caso di abbonamento Sky, assicurarsi di avere attivo l’accesso a Sky Go o a NOW. Per chi preferisce la visione gratuita, controllare il palinsesto di TV8 pochi minuti prima dell’orario indicato: potrebbero esserci cambi dell’ultimo minuto legati alla durata della partita precedente.

In definitiva, la finale di doppio degli Internazionali d’Italia 2026 tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos rappresenta un appuntamento di grande fascino per il tennis italiano e internazionale: tra precedenti ravvicinati, match decisivi al super tie-break e un programma che la colloca nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026, sarà una sfida da seguire attentamente sia dal vivo che in diretta televisiva e streaming.