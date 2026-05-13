La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo con la candidatura ufficiale di Giovanni Malagò. Dopo settimane di attese e confronti tra le componenti del calcio italiano, si definiscono schieramenti e consensi in vista dell’assemblea elettiva del 22 giugno, che dovrà scegliere il nuovo vertice federale dopo le dimissioni di Gabriele Gravina.

Presidenza FIGC e Giovanni Malagò: sostegno, schieramenti e scenario elettorale

Il percorso verso le elezioni del 22 giugno si sta definendo anche sul piano delle alleanze. Malagò, indicato come candidato della Lega Serie A, avrebbe ottenuto il sostegno di Assocalciatori e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, a cui si è aggiunta anche la convergenza della Lega Serie B.

In una nota ufficiale, la Lega Serie B ha sottolineato “il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell’Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico”. Nello stesso comunicato viene evidenziato che “l’esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere”.

Sul piano dei numeri, l’ex presidente del CONI partirebbe con un consenso stimato intorno al 54%, quota che lo collocherebbe in posizione di vantaggio rispetto a Giancarlo Abete, sostenuto dal fronte dei Dilettanti (circa 34%) e anch’egli pronto a formalizzare la propria candidatura. Nel frattempo, il direttivo della Lega Pro ha scelto una linea di attesa, evitando schieramenti in attesa della presentazione ufficiale dei programmi elettorali, che dovranno essere depositati insieme alle candidature.

Presidenza FIGC, l’annuncio di Giovanni Malagò: “Deposito la mia candidatura”

Come riportato da Sport Mediaset, dopo le indiscrezioni dell’Adnkronos, Giovanni Malagò ha confermato ufficialmente la sua discesa in campo per la presidenza della FIGC, chiarendo di aver mantenuto la linea annunciata nei giorni precedenti. L’ex numero uno del CONI, 67 anni, romano, ha spiegato di aver atteso per correttezza istituzionale la conclusione di alcuni impegni legati alla presenza della presidente del CIO, Kirsty Coventry, a Roma, prima di sciogliere ogni riserva.

Nel suo intervento avrebbe ribadito: “Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che mercoledì mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza”.

La decisione arriva in un momento delicato per la Federazione, rimasta senza guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite alla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali. In questo scenario, la candidatura di Malagò si inserisce come uno dei principali snodi della fase elettorale.