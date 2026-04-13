Dopo la sconfitta dell’Italia in Bosnia e la conseguente non partecipazione, per la terza volta di fila, ai Mondiali di Calcio, il presidente della Figc, Gravina, si è dimesso. Oggi si è tenuta a Milano l’assemblea tra i maggiori club di calcio italiani, con la maggioranza che ha votato per Malagò come nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Calcio, la Lega Serie A candida Malagò come presidente Figc

Dall’assemblea di oggi a Milano, la Lega Serie A ha scelto il nome di Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della Figc, dopo le dimissioni di Gravina. Sono 18 i club che hanno appoggiato l’ex numero uno del Coni, contrari solo Lazio e Verona.

Queste le parole di Simonelli: “Sarebbero bastati 11 accrediti alla candidatura per avere la maggioranza, invece 18 club hanno firmato il modulo federale. Ora Malagò, se deciderà di candidarsi, potrà presentare insieme alla candidatura, i 18 accrediti della Lega di A e il suo programma.”

La Lega Serie A sceglie Malagò come presidente della Figc: cosa succede ora?

Come visto la Lega Serie A ha fatto il nome di Giovanni Malagò come nuovo presidente della Figc. Simonelli: “nel prossimo incontro i club di Lega presenteranno il programma di massima che interessa alla seria A e che Malagò integrerà con le sue idee.” L’incontro tra i club di serie A e Giovanni Malagò si terrà il prossimo 20 di aprile.