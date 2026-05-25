Antonio Conte non sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione, il tecnico leccese ha deciso di lasciare la panchina del club partenopeo dopo due stagioni. L’addio è stato ufficializzato in conferenza stampa.

Antonio Conte lascia la panchina del Napoli: chi al suo posto?

Era nell’aria da qualche settimana, ieri è arrivata la conferma: Antonio Conte lascia il Napoli.

Dopo due stagioni, con uno Scudetto e una Supercoppa portate a casa, il tecnico leccese ha deciso di dire addio al club. L’annuncio ufficiale ieri in conferenza stampa assieme al presidente De Laurentis, al termine dell’ultimo match stagionale contro l’Udinese, vinto per 1 a 0. Prima di vedere cosa ha detto Conte in conferenza stampa, chi allenerà il Napoli la prossima stagione? Al momento il favorito sembrerebbe Sarri, anche se dovrà liberarsi dalla Lazio ma attenzione anche a Italiano.

Antonio Conte lascia il Napoli, l’addio è ufficiale: “L’ho deciso un mese fa”

In conferenza stampa assieme a De Laurentis al termine della gara contro l’Udinese Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli: “Un mese fa ho preso appuntamento con presidente e gli ho comunicato la mia decisione.

Non ho voluto sapere niente sul progetto futuro. La decisione è stata mia. Su Napoli ho capito una cosa, non sono riuscito a portare compattezza. E se questo non succede non si riesce a combattere. Ho fallito sotto questo punto. Ringrazio De Laurentis e la sua famiglia per avermi fatto conoscere l’ambiente Napoli. Esperienza stupenda.” Ne è nato poi un botta e riposta con De Laurentis, che ha detto che senza infortunio Conte avrebbe vinto anche quest’anno, col tecnico che però si è mostrato non d’accordo: “L’Inter è fortissima, la penso diversamente, perché l’anno scorso sono arrivati in finale di Champions.” Chi sarà dunque il nuovo allenatore del Napoli? E cosa farà la prossima stagione Antonio Conte?