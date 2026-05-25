Protagonista a "Che tempo che fa" ha ripercorso la propria carriera e tracciato un bilancio della vita artistica tra televisione e quella pellicola iconica che le è rimasta nel cuore.

L’ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa programma condotto da Fabio Fazio ha regalato una sorpresa ai telespettatori, uno storico volto televisivo è riapparso in diretta dopo molti anni, riscuotendo un successo prevedibile vista la caratura del personaggio ma inimmaginabile concretamente.

La soubrette che ha incantato l’Italia negli anni ’90

Lei è stata una di quelle soubrette-vallette che è riuscita a coniugare bellezza, intelligenza ed appeal per la telecamera come poche altre colleghe della sua epoca ed è infatti rimasta nei ricordi di tutti, grandi e piccini che la videro impegnata nel suo lavoro.

Una carriera principalmente legata alle reti Mediaset, dove è stata volto di storici programmi, come lo show comico “La sai l’ultima” trampolino di lancio per artiste del calibro di Valentina Persia tra le altre, ed in cui lei aveva un ruolo di grande rilievo.

Natalia Estrada, ritorno in tv spiazza tutti

Fabio Fazio ha quindi deciso di regalare ai telespettatori un momento “Amarcord” agli spettatori facendo partire un RVM che raccontava la carriera lavorativa di questa star nel nostro paese, un volto mai dimenticato.

Ecco che poi è arrivato il collegamento in diretta e lei che appare collegata dalla sua fattoria, difatti ha parlato di come stia vicino, anche live, a due puledri che cura con affetto.

Si è presa la scena come se avesse finito di girare il giorno prima, radiosa e genuina come sempre con diversi anni sulle spalle ma una bellezza immutata, Natalia Estrada si è quindi raccontata in un’intervista.

La sua nuova vita, contrassegnata da ritmi lenti ed un amore vero per la natura non la vorrebbe cambiare con qualcos’altro, il ritiro prematuro dal mondo dello spettacolo lo considera ancora oggi la sua scelta migliore, come riporta CaffeinaMagazine.it.

Resta vivo in lei il ricordo del film “Il Ciclone” dove accanto a Leonardo Pieraccioni e Ceccherini è stata protagonista, perché le ha permesso di coronare il sogno di essere attrice.