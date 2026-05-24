Perché è finita l'amicizia tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis: divergenze politiche e social

Perché è finita l'amicizia tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis: divergen...

Perché è finita l'amicizia tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis: divergen...

Bianca Balti racconta che la rottura con Elisabetta Canalis è nata da visioni politiche differenti; i social hanno amplificato la distanza ma non l'astio

Per anni Bianca Balti ed Elisabetta Canalis sono state considerate un duo affiatato nel panorama italiano a Los Angeles: vacanze condivise, cene insieme e uno scambio costante sui social. La relazione però si è incrinata: nel 2026 le due hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno rimosso foto che le ritraevano insieme, un segnale che ha alimentato pettegolezzi e supposizioni.

La verità è stata rivelata da Balti in un’intervista al podcast di Giulia Salemi, dove ha spiegato che la distanza è nata da divergenze su tematiche politiche e sui rispettivi valori personali. Pur negando rancore, la top model ha spiegato che valori divergenti possono rendere difficile mantenere un’amicizia intima, specialmente quando si vive in un contesto come quello statunitense, dove la politica spesso entra nelle relazioni private.

Quando la politica diventa il perno della relazione

Secondo Bianca Balti, il contrasto non è nato per motivi personali ma per posizioni pubbliche che riflettono visioni del mondo differenti. In molti casi la politica non è solo una preferenza su questioni pubbliche, ma il riflesso di scale valoriali più profonde: atteggiamenti verso diritti civili, discriminazione e libertà di espressione diventano elementi che plasmano il rapporto tra le persone.

Vivendo tra Europa e America, entrambe hanno sperimentato un ambiente sociale in cui le discussioni politiche possono essere particolarmente accese e hanno finito per mettere in luce questa incompatibilità.

Il contesto delle dichiarazioni pubbliche

Il contrasto tra le due compare anche osservando dichiarazioni e prese di posizione antecedenti alla rottura. Elisabetta Canalis in passato ha attaccato il concetto di politicamente corretto, ricevendo consensi anche da figure politiche italiane. Al contrario, Balti ha espresso pubblicamente un punto di vista opposto, evidenziando come la lotta a razzismo, omofobia e misoginia non possa essere banalizzata come eccesso di correttezza politica. Questo scarto ideologico ha contribuito alla sensazione che tra loro ci fossero valori non più compatibili.

I social come amplificatore: silenzi, unfollow e segnali

Il ruolo delle piattaforme digitali è centrale nella narrazione pubblica: il gesto di smettere di seguire qualcuno su Instagram è spesso interpretato come una dichiarazione netta. Balti ha raccontato di aver imparato a usare il mute per non vedere contenuti che la infastidivano, preferendo non trasformare un disagio personale in un atto plateale. Questo dettaglio mette in luce come il modo in cui gestiamo i social può trasformare dissensi privati in notizia pubblica e in simboli di rottura.

Quando l’unfollow diventa ‘segnale di guerra’

Per Balti l’«unfollow» ha spesso un peso sproporzionato: togliere il follow è percepito come escalation, mentre strumenti meno vistosi come il silenziamento permettono di ridurre l’esposizione senza annunciare un conflitto. Tuttavia, nei casi di amicizie sotto i riflettori, anche piccoli gesti vengono interpretati come prove della fine di un rapporto, alimentando speculazioni e ricostruzioni mediatiche.

Fratture pubbliche ma gesti privati di solidarietà

Nonostante l’allontanamento, non si può parlare di odio aperto tra le due. Balti ha raccontato che, quando ha affrontato una grave malattia, Elisabetta Canalis le ha inviato un messaggio di conforto: un gesto che testimonia come, al di là della divergenza politica, permangano residui di rispetto e umanità. Questo episodio ricorda che le relazioni umane non si riducono a etichette politiche e che la compassione può sopravvivere alle polemiche.

La vicenda tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis è esemplare di come nel mondo contemporaneo i legami personali possano essere messi alla prova da differenze ideologiche e dall’esposizione pubblica. Resta la consapevolezza che, pur vivendo in una dimensione pubblica e social, le persone mantengono uno spettro di comportamenti che va dalla rottura netta al gesto di solidarietà privata.