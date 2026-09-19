Si stanno svolgendo le registrazioni di “Uomini e Donne“, il dating show di Maria De Filippi seguitissimo dal pubblico Mediaset. Ecco che arriva una anticipazione clamorosa riguardante il Trono Over.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Stanno andando avanti le registrazioni della nuova stagione di “Uomini e Donne“, programma pronto ad accompagnare i telespettatori per tutta la stagione televisiva targata Mediaset.

Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni su quello che vedremo prossimamente, una di queste è davvero clamorosa e riguarda il Trono Over, per l’esattezza Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante.

Uomini e donne, novità clamorosa dalle anticipazioni: “Lui lascia il programma”

Su Lollo Magazine sono riportate le anticipazioni delle registrazioni di “Uomini e Donne”.

Al Trono Over particolare attenzione a Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. La loro relazione è finita ma sono emerse versioni differenti si quanto accaduto. La discussione si è subito accesa con Gemma Galgani che si è scagliata contro Elisabetta, con Alessandra Mussolini e altre persone in studio che hanno preso le difese di Sebastiano. Quest’ultimo avrebbe così deciso di lasciare il dating show e non proseguire quindi la sua avventura.

Insomma, sarò senza dubbio una puntata di “Uomini e Donne” da non perdere quanto andrà in onda!