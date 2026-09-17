Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe puntare sempre più sui grandi nomi internazionali: dopo le indiscrezioni su Dua Lipa e Olivia Rodrigo, Stefano De Martino avrebbe messo nel mirino anche Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, con un possibile incontro già avvenuto negli Stati Uniti.

Stefano De Martino guarda a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Dopo le indiscrezioni sui possibili coinvolgimenti di Dua Lipa e Olivia Rodrigo, nelle ultime settimane è emerso anche il nome di Leonardo DiCaprio, che secondo le ricostruzioni avrebbe incontrato Stefano De Martino durante il recente viaggio del conduttore negli Stati Uniti. A far discutere è anche la possibile presenza di Vittoria Ceretti, modella italiana e compagna dell’attore hollywoodiano.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha collegato questa ipotesi anche ad alcuni like lasciati recentemente da De Martino alla modella, spiegando che il suo nome sarebbe stato preso in considerazione non soltanto per il suo profilo nel mondo della moda, ma anche per il legame con una delle star più conosciute di Hollywood.

Parpiglia ha parlato di un progetto che coinvolgerebbe direttamente il conduttore e il direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo: “Non un’indiscrezione: una ricostruzione punto per punto con nomi e cognomi. Oggi aggiungiamo il secondo capitolo, e questa è un’esclusiva. Il nome che De Martino ha messo sul tavolo, accanto a quello della popstar, è Vittoria Ceretti. Ci raccontano che l’idea nasce direttamente dal conduttore e dal direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo. Il ragionamento è semplice e molto televisivo: un Festival che vuole parlare al mondo ha bisogno di volti che il mondo riconosce già. Ceretti porta la moda, il red carpet internazionale e — non serve girarci intorno — una curiosità che si chiama Leonardo DiCaprio. Un precedente, del resto, c’è già. E l’ha scritto la Rai”. La modella, infatti, non sarebbe estranea alla kermesse: nel 2021 aveva già affiancato Fiorello e Amadeus in una delle serate del Festival.

L’incontro negli Stati Uniti e le altre star nel mirino di Stefano De Martino

A favorire l’incontro tra De Martino e la coppia hollywoodiana sarebbe stata Gilda Ambrosio, ex compagna del conduttore e oggi sua amica. Secondo Alberto Dandolo su Oggi, durante il viaggio negli Stati Uniti sarebbe stata proprio lei a presentargli Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: “Gilda ha presentato a Stefano De Martino nientemeno che Leonardo DiCaprio e la fidanzata, la modella Vittoria Ceretti”. L’obiettivo sarebbe coinvolgerli come co-conduttori di una serata di Sanremo 2027.

Le indiscrezioni si aggiungono a quelle su Dua Lipa e Olivia Rodrigo, entrambe accostate al prossimo Festival. Per la prima sarebbero in corso contatti tra la Rai e il suo entourage, mentre Parpiglia ha parlato di contatti anche con il team della Rodrigo. Secondo Giuseppe Candela, inoltre, la Rai avrebbe previsto un budget importante per il Festival, anche in vista di una scenografia imponente e di ospiti internazionali.