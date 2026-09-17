Il GFVIP non è nemmeno iniziato e già si invoca all'espulsione di Carmen Di...

Il GFVIP non è nemmeno iniziato e già si invoca all'espulsione di Carmen Di...

Il Grande Fratello VIP è ai nastri di partenza con la prima puntata in programma per la prima serata di questa sera giovedì 17 settembre ma il programma ha deciso di deliziare il pubblico con un’anteprima che ha già fatto discutere per alcuni episodi che si sono verificati e che sono finiti in pasto ai commenti social.

La nuova strategia del GF VIP, la Open House

La direzione del Grande Fratello VIP ha infatti istituito per questa nuova edizione un’anteprima chiamata “Open House” da martedì 15 settembre i fans del programma possono vedere all’opera i primi 4 inquilini – Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Loro sono per il momento in un localino nei pressi della casa dove stanno insieme per approfondire la loro conoscenza.

Sono già iniziati i primi giochi, come ad esempio “Obbligo o Verità” utili per rompere il ghiaccio.

Il caso Carmen Di Pietro, i social richiedono l’espulsione

Nel frattempo sui social è scoppiato un vero e proprio caso, durante la diretta della Open House, Alessandro Varsi ha sfoggiato le sue qualità da ballerino con un ballo davanti agli altri tre concorrenti.

Fin qui nulla di strano se non che ad un certo punto si è intromessa Carmen Di Pietro che ha dato delle sculacciate giocose al fondoschiena di Varsi.

Un gesto buffo fatto per scatenare ilarità ma che sui social è stato mal visto – “Pensate se a farlo fosse stato un uomo ad una donna”; “Gesto da Bollino Rosso”; “Carmen da cacciare”.

Questi sono stati solo alcuni dei commenti che sono stati scritti a commento del filmato. Una cosa è certa, Carmen rimarrà al proprio posto e sicuramente non vedrà l’ora di iniziare questa nuova avventura.

In fondo uno degli obiettivi di questa anteprima era riuscire a far parlare del programma tra il pubblico e il GF VIP è il format perfetto per questo intento e non si è smentito nemmeno questa volta.

Ora non resta che attendere il via ufficiale con tutto il cast a partire dalle 21:20 su Canale 5.