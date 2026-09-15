X Factor 2026 è appena iniziato, ma è già scoppiata la prima polemica social. Al centro del caso ci sono Paola Iezzi e i Sad Twins, protagonisti di un botta e risposta nato dopo l’Audition e degenerato per un riferimento all’età della giudice.

Dall’Audition a X Factor alla protesta dei Sad Twins

La nuova edizione di X Factor è partita da pochi giorni, ma sui social è già scoppiato uno dei primi casi della stagione.

Protagonisti della discussione sono Paola Iezzi e i Sad Twins, due gemelli arrivati alle Audition con una versione di 50 Special dei Lunapop. La performance non ha convinto pienamente la giuria: per loro sono arrivati tre no e il solo sì di Jake La Furia, risultato che ha interrotto subito il percorso nel talent.

I due concorrenti, però, hanno chiarito di non avere nulla da contestare rispetto al verdetto e hanno riconosciuto senza problemi le difficoltà dell’esibizione: «Probabilmente ci avete visto cantare male a X Factor. Avete ragione, noi non siamo cantanti. Probabilmente stiamo meglio in un karaoke, ci abbiamo solo provato».

A provocare la loro reazione è stato invece un contenuto ironico pubblicato successivamente dall’account social di X Factor, nel quale le immagini della loro partecipazione erano state associate a un audio diventato virale online.

Secondo i gemelli, il post avrebbe trasformato la loro esibizione in motivo di scherno: «C’è una cosa che non capiremo mai: il perché dovete per forza mettere in ridicolo le persone per fare hype», hanno protestato, pur ribadendo di essere consapevoli di aver cantato male.

X Factor, critiche e accuse dei Sad Twins: nel mirino Paola Iezzi

La vicenda ha assunto però un tono diverso quando i Sad Twins hanno chiamato direttamente in causa Paola Iezzi, che sotto al post aveva lasciato alcune emoji divertite. Nel contestare la sua reazione, i gemelli hanno affermato: «E poi vabbè, il commento di questa qua a 50 anni anche no, regà». Proprio queste parole hanno spostato l’attenzione dalla critica al contenuto social al riferimento all’età della cantante.

Iezzi ha deciso di rispondere, mostrando di non comprendere il collegamento tra la sua età e il commento lasciato sotto al filmato: «Ma poi mi chiedo, ma cosa c’entrano i 50 anni? Che surrealismo». Il confronto è così andato ben oltre la semplice eliminazione dei due concorrenti, diventando la prima vera polemica social di X Factor 2026.

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