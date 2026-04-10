Achille Lauro ha annunciato ufficialmente la sua uscita dal ruolo di giudice di X Factor, segnando la fine di un’esperienza durata due anni nel talent show di Sky. La decisione, comunicata tramite Instagram, apre ora nuovi scenari sia per la sua carriera musicale sia per la composizione della giuria della prossima edizione.

X-Factor, lo spiazzante annuncio di Achille Lauro: “La mia avventura si conclude qui”

Achille Lauro non farà parte della prossima stagione di X Factor in veste di giurato. La scelta è stata comunicata direttamente dall’artista attraverso una storia pubblicata su Instagram, con cui ha voluto spiegare le ragioni della sua decisione e ringraziare lo staff del programma per il percorso condiviso.

L’esperienza, durata due anni, viene descritta come intensa e significativa, ma ora giunta al termine. Nel suo messaggio, il cantante ha ripercorso anche il proprio percorso televisivo, sottolineando: “Dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui”. Lauro ha poi chiarito di trovarsi in una fase personale e professionale particolarmente positiva, caratterizzata da impegni importanti e da un forte legame con il suo pubblico, motivo per cui ha scelto di concentrarsi completamente sulla musica.

Lo spiazzante annuncio di Achille Lauro: chi prenderà il suo posto a X-Factor?

La decisione non arriva in modo del tutto inatteso: nelle settimane precedenti si erano già diffuse indiscrezioni sulla possibile uscita dell’artista dal cast del talent show di Sky. Con la conferma ufficiale, si apre ora il dibattito su come verrà composto il tavolo dei giudici nella prossima edizione, che al momento vede confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Resta quindi da capire se la produzione deciderà di mantenere tre giudici oppure di introdurre un nuovo nome per sostituire Lauro. Nel frattempo, l’artista ha ribadito la sua volontà di dedicarsi interamente ai progetti musicali, tra tour e nuove produzioni, sottolineando il legame profondo con il proprio percorso artistico e con il pubblico che lo segue da anni.