Usa e Iran: trattative in bilico mentre si valuta ogni opzione

Negli scambi diplomatici tra Usa e Iran emergono aperture ma anche dubbi: mediatori attivi, proposte sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e la minaccia di opzioni militari mantengono la situazione in bilico

Negli ultimi giorni si è intensificata una fitta attività diplomatica intorno alla questione tra Stati Uniti e Iran, con incontri e contatti che hanno prodotto quello che i protagonisti descrivono come lievi progressi. Il segretario di Stato americano ha dichiarato a Jaipur che «un accordo è ancora possibile», mentre fonti iraniane avvertono che nulla è ancora imminente; nel frattempo l’opinione pubblica e i circoli politici seguono con attenzione ogni sviluppo.

Le trattative includono mediatori come il Pakistan e il Qatar, inviati a Teheran per facilitare un’intesa che, se raggiunta, potrebbe prevedere misure concrete sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e un meccanismo per la gestione delle sanzioni. Parallelamente, la presenza di dichiarazioni pubbliche sul possibile ricorso alla forza rende il quadro estremamente complesso e delicato.

Lo stato dei negoziati e i passaggi chiave

I colloqui sono passati attraverso diverse fasi: secondo alcune ricostruzioni la bozza discussa prevede un memorandum d’intesa che potrebbe estendere un cessate il fuoco iniziale e fissare un calendario per negoziati successivi sul programma nucleare iraniano. Tra i punti più rilevanti spiccano la possibile riapertura dello Stretto di Hormuz, la graduale revoca delle sanzioni e lo sblocco controllato di fondi iraniani congelati.

Tuttavia, nei commenti ufficiali di Teheran si segnala prudenza: le autorità sottolineano che, pur essendoci stati progressi, non si può parlare di un accordo imminente.

Il ruolo delle bozze e le condizioni preliminari

Quanto emerso dai media arabi e da fonti diplomatiche indica che la versione iniziale della bozza non affronterebbe tutti i temi più controversi, rimandando a successivi round negoziali questioni come il controllo missilistico. Questo approccio di tipo step-by-step è stato interpretato come la volontà di ottenere una tregua operativa e la riapertura delle rotte navali prima di entrare nel merito dei dossier più complessi. Resta centrale la definizione formale del testo iniziale: secondo i partecipanti ai colloqui, la formulazione precisa determinerà la possibilità o meno di chiudere un’intesa.

Mediazione internazionale e dinamiche regionali

Negoziare con l’Iran ha coinvolto non solo Washington e Teheran ma anche attori regionali e internazionali: il Pakistan ha svolto un ruolo attivo inviando figure militari e diplomatiche a Teheran, mentre il Qatar ha contribuito con una delegazione negoziale. Queste mediazioni appaiono finalizzate a creare un canale di dialogo che possa tradursi rapidamente in impegni concreti, come la bonifica dalle mine e la garanzia della navigazione. Allo stesso tempo, i timori di alcuni Paesi sulla presunta istituzione di un sistema di pedaggio nello Stretto hanno alimentato ulteriori tensioni politiche.

Reazioni politiche interne e alleati

Negli Stati Uniti le proposte di intesa hanno suscitato valutazioni divergenti: alcuni esponenti politici hanno definito certi termini troppo indulgenti nei confronti dell’Iran, mentre la Casa Bianca ha ribadito che il presidente è determinato a ottenere un risultato concreto o a rinunciare all’accordo. Sullo sfondo, la comunità internazionale osserva se le Nazioni Unite riusciranno a svolgere un ruolo di coordinamento e se una possibile risoluzione al Consiglio di Sicurezza otterrà il consenso necessario.

Pressioni militari, scenari alternativi e rischi

Le dinamiche diplomatiche convivono con elementi di pressione militare: nelle scorse settimane sono stati riportati attacchi mirati contro siti missilistici e azioni considerate di autodifesa da parte di forze statunitensi, misure giustificate con la protezione delle truppe e la prevenzione di minacce imminenti. Fonti giornalistiche hanno inoltre riferito che la dirigenza americana ha valutato ipotesi di intervento più vasto, lasciando aperta l’opzione di un piano B qualora Teheran non accetti le condizioni di base.

In questo contesto, il rischio di una escalation resta concreto: valutazioni di intelligence israeliane e di altri partner regionali hanno ipotizzato la possibilità di attacchi preventivi o sorprendenti, mentre le forze alleate aumentano i contatti per coordinare risposte e scambi informativi. La combinazione di pressione diplomatica e segnali militari crea un clima di incertezza che rende ogni passo negoziale estremamente delicato.

Conclusione: tra opportunità e limiti

Il quadro rimane incerto: dal 22 maggio al 26 maggio 2026 si sono susseguiti colloqui, mediatori e dichiarazioni pubbliche che segnalano una volontà di cercare un’intesa, ma anche una forte cautela da entrambe le parti. Un accordo parziale potrebbe garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz e una temporanea riduzione delle tensioni, lasciando però aperti i dossier più sensibili, come il programma nucleare e il potenziamento missilistico. Se la diplomazia riuscirà a trasformare i progressi in impegni verificabili, si potrebbe evitare un’escalation; in caso contrario, rimangono sul tavolo opzioni alternative che potrebbero riaccendere le ostilità.