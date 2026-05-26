Audit interno mette in luce errori per oltre 9,2 miliardi e proiezioni errate del debito

Un'ampia revisione interna ha portato alla luce errori, incoerenze e potenziali irregolarità nei conti pubblici cileni durante la presidenza di Gabriel Boric

Nelle recenti settimane il governo del Cile ha completato una revisione interna dei conti pubblici che ha sollevato questioni rilevanti sulla sostenibilità fiscale. L’analisi, condotta sul periodo di gestione 2026-2026 durante la presidenza di Gabriel Boric, ha evidenziato criticità per oltre 9,2 miliardi di dollari, mettendo sotto la lente le pratiche di contabilizzazione e i controlli interni.

Parallelamente, il Ministero delle Finanze ha comunicato la scoperta di un errore nelle proiezioni che riguarda il percorso del debito pubblico fino al 2030, stimato in circa 10 miliardi di dollari. Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire come queste discrepanze siano nate e per capire l’impatto sul quadro fiscale di medio termine.

Risultati dell’audit e portata dell’analisi

L’indagine interna ha toccato una mole di dati senza precedenti: oltre 913 milioni di dati raccolti e analizzati e il coinvolgimento di più di 500 enti pubblici. Secondo le informazioni diffuse, il lavoro ha rilevato errori, incoerenze e possibili irregolarità, oltre a segnalare debolezze nei sistemi di controllo interni che avrebbero permesso alle discrepanze di persistere senza una correzione tempestiva.

Errori e incoerenze individuati

Tra i rilievi principali figurano discrepanze nelle registrazioni di spesa e nelle stime di deficit che non risultavano coerenti con l’evoluzione attesa dei conti. Il rapporto evidenzia come alcune stime presentate in documenti ufficiali non riflettano pienamente la realtà contabile, portando a un quadro di spesa e deficit differente da quello annunciato. Queste incongruenze hanno determinato l’apertura di verifiche approfondite su specifici settori della macchina statale.

Enti coinvolti e aperture di indagine

Dal lavoro di controllo sono nate ispezioni e indagini su quattro organismi statali, tra i quali figurano il ministero della Donna e il ministero dei Trasporti. Le verifiche mirano a capire se le anomalie siano dovute a errori tecnici, a cattiva gestione o a pratiche non conformi ai regolamenti. Fonti ufficiali, riprese anche da Radio BioBio, indicano che il fenomeno non è circoscritto a singoli uffici, ma riguarda aspetti sistemici dei processi di rendicontazione.

Indagine amministrativa e responsabilità

Il Ministero delle Finanze ha precisato che l’errore riguarda le proiezioni di deficit e debito contenute in un rapporto precedente e ha annunciato l’avvio di un’inchiesta amministrativa interna per accertare eventuali responsabilità. L’obiettivo dichiarato è ricostruire la catena delle decisioni e identificare le cause tecniche o procedurali che hanno portato alla pubblicazione di cifre non coerenti con le stime reali.

Impatto politico ed economico

Le conseguenze di queste scoperte possono essere significative sul piano politico e sulla fiducia dei mercati. Un aggiustamento delle stime di debito e deficit potrebbe richiedere revisioni di bilancio e misure correttive, oltre a sollevare interrogativi sulla governance e sui meccanismi di controllo che regolano la finanza pubblica. Le autorità dovranno bilanciare la necessità di trasparenza con la gestione dell’instabilità potenziale sui mercati finanziari.

In conclusione, l’audit interno ha messo in evidenza punti di vulnerabilità che il governo cileno dovrà affrontare per ripristinare chiarezza nei conti pubblici e rafforzare le pratiche di controllo. L’esito delle indagini amministrative e degli accertamenti tecnici determinerà i passi successivi, sia sul piano operativo sia su quello della responsabilità politica.