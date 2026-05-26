Raimondo Todaro: dal Grande Fratello Vip ai sospetti sul bacio all'Eurovision, e un possibile ritorno ad Amici

Dopo l’esperienza nella Casa del Grande fratello Vip che lo ha visto arrivare fino al terzo posto, Raimondo Todaro ha scelto di fare un bilancio pubblico in un’intervista rilasciata a Libero Magazine. In quelle dichiarazioni il coreografo ha raccontato come ha gestito la quotidianità durante i 63 giorni di permanenza, come ha costruito relazioni con gli altri inquilini e quali mancanze ha avvertito durante il soggiorno televisivo.

Ha inoltre risposto alle polemiche nate intorno all’esibizione di Francesca Tocca e Marcello Sacchetta all’Eurovision e ha aperto alla possibilità di un ritorno a Amici, a una condizione che considera imprescindibile.

Nel racconto emerge una figura professionale decisa a mantenere il controllo sulla propria vita privata: Todaro ha spiegato di aver sopportato la lontananza concentrandosi su obiettivi giornalieri come l’allenamento, la preparazione delle coreografie e l’interazione con i colleghi di casa.

Ha confessato che la cosa che gli è mancata di più è stata la vicinanza della figlia, della famiglia e dei suoi allievi di danza; sorprende l’assenza di riferimenti espliciti alla sua attuale relazione sentimentale, scelta che ha alimentato ulteriori domande dei media.

Come ha vissuto il GF Vip

Nel descrivere la sua permanenza nel reality, Raimondo Todaro ha parlato di una routine costruita per combattere la noia: tra doppie puntate, esercizi fisici e attività proposte dalla produzione, il tempo è passato più velocemente rispetto alle attese.

Ha sottolineato l’importanza di conoscere le storie degli altri concorrenti e di organizzare momenti di confronto. Verso la conclusione del percorso televisivo, quando i partecipanti si sono ridotti di numero, la sensazione di stanchezza è aumentata e l’atmosfera è cambiata: quella che era una convivenza affollata si è trasformata in un ambiente più intimo e riflessivo. Ha detto di essere soddisfatto del terzo posto e del percorso compiuto.

Legami nati nella Casa

Tra le amicizie emerse durante il programma, Todaro ha citato in particolare Francesca Manzini, con la quale ha mantenuto contatti e videochiamate immediatamente dopo l’uscita. Ha elenco nomi come Niccolò, Johnny e Renato, sottolineando la volontà di conservare questi rapporti nonostante la distanza geografica. Ha anche spiegato che la produzione lo ha rassicurato sulla situazione della figlia durante il prolungamento del reality: un dettaglio che lo aveva preoccupato all’inizio, quando aveva saputo che gli impegni professionali dell’ex moglie lo avrebbero tenuto lontano dalla famiglia per buona parte di maggio.

Eurovision, il bacio e il vento del gossip

Nel frattempo, sul palco dell’Eurovision è esploso il dibattito intorno alla coreografia che ha visto protagonisti Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, chiusa da un bacio giudicato da molti eccessivamente intenso. Todaro ha ammesso di non aver seguito la performance: aveva saputo che Francesca era stata contattata da Sal Da Vinci per partecipare all’evento e, quando si è saputo del prolungamento del GF Vip, ha pensato subito che non avrebbe potuto assistere all’esibizione. Ha ricevuto rassicurazioni dalla produzione riguardo alla gestione della figlia, e per questo motivo evita di alimentare speculazioni.

Reazioni e versioni contrapposte

Il mondo del gossip ha però continuato a speculare: da un lato Marcello Sacchetta ha parlato di un bacio di scena e di un rapporto professionale, dall’altro alcuni osservatori e influencer hanno creduto di cogliere indizi di un’intimità diversa. La situazione si è complicata quando sono circolate ipotesi di un possibile riavvicinamento fra Todaro e Tocca, rilanciate anche da account e cronisti di punta. La presenza alle stesse rimpatriate familiari e la pubblicazione di foto di gruppo alimentano la curiosità, ma la realtà resta, per ora, affidata a dichiarazioni prudenti e alla gestione privata della coppia genitoriale.

Il futuro professionale: Amici e la condizione per tornare

La carriera di Todaro comprende anni come maestro di Ballando con le Stelle e un triennio come professore ad Amici, esperienze che lo hanno formato sia come artista sia come pedagogo. Interrogato sulla possibilità di tornare nel talent di Maria De Filippi, ha risposto con entusiasmo ma anche con una richiesta precisa: direbbe sì solo a condizione di poter seguire i suoi ragazzi anche fuori dal programma. Per lui il ruolo di docente non è limitato alle lezioni in studio, ma comprende la responsabilità di accompagnare i giovani talenti nel loro percorso professionale e personale.

In conclusione, la narrazione che circonda Raimondo Todaro mette al centro una figura divisa tra palcoscenico e famiglia, desiderosa di tutelare la privacy dei rapporti privati ma pronta a tornare a lavorare se le condizioni professionali e affettive lo permetteranno. Tra gossip, chiarimenti e offerte di lavoro, resta chiaro che il coreografo continua a essere un punto di riferimento nel panorama della danza televisiva italiana.