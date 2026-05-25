Tensione in famiglia: perché Evelina ha chiesto un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi

Tensione in famiglia: perché Evelina ha chiesto un amministratore di sostegn...

Tensione in famiglia: perché Evelina ha chiesto un amministratore di sostegn...

Evelina Sgarbi difende la sua richiesta al tribunale e denuncia che il padre Vittorio sarebbe stato privato di strumenti personali e facilmente influenzabile

Nelle ultime settimane il nome di Vittorio Sgarbi è tornato al centro dell’attenzione non solo per attività pubbliche ma anche per questioni familiari delicate. La figlia, Evelina Sgarbi, ha presentato un’istanza al tribunale civile di Roma chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che il padre non sia più in grado di provvedere autonomamente alla propria persona e ai propri interessi.

Questa mossa ha acceso un dibattito mediatico che attraversa i confini tra tutela della salute, diritti personali e spettacolarizzazione dell’intimità familiare.

Intervenuta nel salotto televisivo di Caterina Balivo a “La volta buona”, Evelina ha cercato di spiegare le motivazioni che l’hanno portata a un atto formale nei confronti di un genitore celebre. Ha ribadito di non aver mai voluto un allontanamento e di aver agito esclusivamente «per il suo bene», sostenendo che le apparizioni pubbliche del padre sembrano più un uso del suo nome che momenti di reale guida personale.

La puntata ha anche mostrato come la discussione su salute mentale e tutela legale si incastri con giudizi morali e reazioni emotive del pubblico.

La richiesta al tribunale e il quadro giuridico

La pratica avviata da Evelina Sgarbi ruota intorno alla figura dell’amministratore di sostegno, uno strumento previsto dall’ordinamento italiano per assistere persone che temporaneamente o permanentemente non possono gestire alcuni aspetti della propria vita.

L’istanza segnala preoccupazione per la capacità decisionale di Vittorio, citando episodi che, secondo la figlia, dimostrerebbero una condizione di vulnerabilità e di possibile influenza esterna. Alcune fonti hanno riferito che la richiesta sarebbe stata respinta e che lo stesso Sgarbi ha difeso la propria lucidità durante interviste pubbliche, contribuendo a complicare il quadro.

Cosa implica la nomina di un amministratore di sostegno

Affidare poteri a un amministratore di sostegno significa individuare una persona o un ente che affianchi il soggetto fragile nella gestione di pratiche quotidiane e decisioni economiche o sanitarie. Questo percorso non equivale a una privazione totale della libertà, ma a una tutela mirata: l’obiettivo è preservare la dignità e l’autonomia residua della persona mentre si limita il rischio di scelte dannose. La terminologia legale può apparire fredda, ma dietro c’è la necessità concreta di bilanciare libertà individuale e protezione.

Le accuse di manipolazione e la versione di Evelina

Durante la sua ospitata televisiva, Evelina ha denunciato che il padre sarebbe stato ridotto a una figura di facciata: «lo portano in giro come un involucro vuoto», ha detto, sostenendo che gli sarebbero stati sottratti strumenti personali come il telefono e l’agenda. Ha inoltre parlato di una condizione di «plagio», indicando che Vittorio sarebbe facilmente influenzabile da chi lo avvicina. Queste affermazioni hanno lo scopo, secondo lei, di giustificare l’istanza presentata al tribunale: non una volontà di separazione affettiva ma una richiesta di tutela.

La reazione in studio e il contraddittorio

La conduttrice Caterina Balivo ha contestato alcuni toni usati dalla figlia, definendo ingeneroso mettere in discussione la persona di un uomo che cerca di recuperare il proprio equilibrio. Il confronto televisivo ha messo in luce la difficoltà di gestire pubblicamente questioni private e delicate: la compassione, il sospetto e il sospetto di strumentalizzazione si intrecciano rendendo complesso separare la realtà delle condizioni di salute dalle scelte mediatiche che lo espongono al grande pubblico.

Il ritorno in pubblico e le tensioni familiari

Accanto alla vicenda giudiziaria si collocano le apparizioni pubbliche di Vittorio Sgarbi, che hanno provocato ulteriore preoccupazione in famiglia. Secondo alcune ricostruzioni, l’ex critico si è mostrato in eventi come il Salone del Libro e in trasmissioni televisive, partecipazioni che per Evelina hanno confermato la convinzione di una forte influenza esterna. Lo stesso Sgarbi, in un’intervista televisiva, ha reagito all’istanza dicendo che forse si trattava di un tentativo della figlia di riannodare un rapporto incompiuto e affermando di sentirsi lucido e coerente; tale commento è stato riportato anche nel corso di un’intervista pubblica nel novembre 2026.

Verso una soluzione: tutela, mediazione e rispetto della dignità

Al centro della vicenda resta la tutela della persona, soprattutto quando questa è figura pubblica e la sua vita privata finisce sotto i riflettori. La strada per risolvere tensioni di questo tipo passa spesso per la mediazione familiare, la valutazione medica accurata e il rispetto della dignità del soggetto coinvolto. È importante ricordare che le scelte giudiziarie e le competenze mediche dovrebbero mirare a proteggere la persona senza trasformare la sua condizione in spettacolo, privilegiando sempre il benessere e la tutela dei diritti fondamentali.