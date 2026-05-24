Alessandra Mussolini trionfa e riceve l'abbraccio da Sophia Loren: la reazione della famiglia

La vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip è stata seguita anche dalla sua famiglia più stretta: tra i contatti che hanno accompagnato il dopo-finale c’è stata una chiamata particolarmente significativa, quella di Sophia Loren. La vincitrice ha raccontato di un confronto intimo e scherzoso con la zia, che si è complimentata per una scena che ha colpito molti spettatori e ha sintetizzato i suoi sentimenti con una battuta in dialetto affettuoso.

Dopo settimane di permanenza nella Casa, Alessandra ha scelto di celebrare il traguardo con i suoi affetti più cari: la visita a casa, il video condiviso con la madre e le riflessioni sulla propria immagine pubblica hanno definito il ritorno alla quotidianità. Le parole e le immagini rilasciate nei giorni successivi hanno offerto al pubblico un quadro familiare e sincero, lontano dalle luci del palcoscenico ma ricco di emozioni autentiche.

Il legame con Sophia Loren e la telefonata dopo la finale

Il rapporto tra Sophia Loren e Alessandra Mussolini è da sempre descritto come molto vicino: Sophia è sorella di Maria Scicolone, madre di Alessandra, e la complicità tra le due è emersa anche nei commenti dopo il reality. Secondo quanto raccontato dalla vincitrice, la zia ha apprezzato in particolare il balletto su Mambo Italiano, richiamando una delle performance più iconiche della sua carriera.

La telefonata è stata colloquiale, con battute in dialetto che hanno stemperato la solennità del momento e confermato un’affettuosa spontaneità familiare.

Un incoraggiamento che affonda in esperienze passate

Non si tratta di un gesto isolato: in passato, quando Alessandra partecipò a Tale e Quale Show nel 2026, fu proprio Sophia Loren a convincerla a cimentarsi nell’imitazione della zia, suggerendole di interpretare ‘Tu Vuò Fa’ L’Americano’. Quel sostegno pubblico si è ripetuto idealmente nel dopo-GF, dimostrando come il confronto tra le due abbia radici consolidate. L’episodio è stato ricordato con affetto dalla vincitrice, che ha sottolineato come la presenza di Sophia l’abbia spesso incoraggiata a mettersi in gioco.

Il ritorno alla famiglia: la visita a mamma Maria Scicolone

Appena uscita dalla Casa, Alessandra Mussolini ha scelto di passare del tempo con la madre, Maria Scicolone, condividendo momenti di commozione e leggerezza. In un video pubblicato dalla stessa Alessandra si coglie l’emozione di Maria, che ha assistito alla vittoria attraverso lo schermo del cellulare; la didascalia che accompagna il filmato insiste su un concetto semplice ma potente: tra tutti i successi, la più grande conquista resta avere una madre da amare. Questo filo familiare al femminile è stato più volte evocato dalla concorrente nel corso del programma.

La forza delle donne di famiglia

Nel racconto di Alessandra prendono spazio figure come la nonna, la sorella Elisabetta e la zia Sophia: una catena di sostegno che, secondo la vincitrice, le ha permesso di affrontare anche momenti difficili. Durante la sua permanenza nella Casa aveva parlato apertamente delle difficoltà familiari, ricordando come la madre le suggerisse spesso di andare avanti nei momenti di ansia o dispiacere. Questo insegnamento è stato presentato come una delle ragioni della sua tenacia e della capacità di rimanere autentica davanti alle telecamere.

La finale, i numeri e il bilancio dell’esperienza pubblica

Il trionfo di Alessandra Mussolini è arrivato al termine di una serata intensa e seguita da milioni di spettatori: secondo i dati ufficiali, la finale si è conclusa con il 55,95% delle preferenze per la vincitrice contro il 44,05% per Antonella Elia, con Raimondo Todaro che ha completato il podio. In studio la conduzione di Ilary Blasi e la presenza delle opinioniste hanno scandito i momenti clou, mentre i finalisti hanno avuto modo di riabbracciare i propri cari dopo oltre due mesi di permanenza sotto le telecamere.

Nel bilancio finale Alessandra ha sottolineato di essersi mostrata per quella che è realmente: la quotidianità condivisa con il pubblico – dal modo di svegliarsi alla routine del caffè e dei biscotti – ha offerto un’immagine più intima e meno mediata. Ha scherzato sulla necessità di un ipotetico ‘Grande Fratello di sostegno’ per riadattarsi alla vita senza telecamere, sintetizzando così il mix di affetto, fatica e spontaneità che l’ha accompagnata in questa avventura televisiva.