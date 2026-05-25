Flotilla, Tajani: "Cresce consenso in Ue per sanzioni a Ben Gvir"

Roma, 25 mag. (askanews) – “Mi pare che la risposta sia nel discorso del presidente” israeliano “Herzog su quello che accade nel suo Paese, la condanna unanime, la presa di distanza molto dura del ministro degli Esteri” israeliano Gideon Saar, “la presa di distanza anche di Netanyahu”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un punto stampa a margine dell’iniziativa “Italia-Africa: culture in gioco” per la Giornata dell’Africa 2026, a una domanda se siano arrivate reazioni di Israele dopo la dura presa di posizione dell’Italia in merito al video diffuso dal ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir, che riportava le umiliazioni a cui sono stati sottoposti gli attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati in acque internazionali dalle forze di sicurezza israeliane e portati in Israele.”Mi pare che stia crescendo il consenso in Ue sulla nostra proposta di infliggere sanzioni a Ben Gvir per quello che ha fatto in occasione dell’arresto di un gruppo di militanti della Flottiglia, quindi la richiesta è finalizzata a quello, poi del resto ne parleremo, la nostra richiesta è finalizzata a quanto è accaduto” che è “inaccettabile, vergognoso, indegno nei confronti di queste persone”, ha aggiunto.

“Sapete come la penso io politicamente, non sono vicino politicamente ai militanti della Flotilla, ma sono cittadini italiani che devono essere rispettati”, ha ribadito Tajani.