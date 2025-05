Grande Fratello, Shaila Gatta e la frecciatina a sorpresa contro l’ex Lorenzo Spolverato

Con la fine del Grande Fratello, la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si è conclusa, ma i contrasti tra i due continuano a far parlare. Tra frecciatine e scontri social, non trovano ancora pace. Ecco cosa è successo.

La conclusione del Grande Fratello ha segnato anche la fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Quella che sembrava una storia nata sotto i riflettori del reality si è trasformata in una separazione definitiva durante l’ultima puntata. Tra incomprensioni e divergenze emerse dentro e fuori dalla casa, i due hanno deciso di prendere strade separate. L’ex velina di Striscia la Notizia lasciò in diretta il modello milanese e, a distanza di mesi, ha lanciato una frecciatina a Spolverato.

In una recente diretta, Shaila ha fatto riferimento velatamente al suo ex, senza però svelare tutti i dettagli di quanto accaduto tra loro. Dopo la sua uscita dalla casa, ha avuto modo di riflettere e guardare da lontano il rapporto con Lorenzo, arrivando a una conclusione che l’ha spinta a chiudere definitivamente.

“È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e mi insulti, cos’hai passato? Puoi non essere d’accordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice”.