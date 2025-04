Spunta una nuova clamorosa indiscrezione su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco di cosa si tratta.

Lorenzo Spolverato e l’appello a Shaila Gatta

Nei giorni scorsi Lorenzo Spolverato a Chi ha praticamente fatto un appello all’ex velina Shaila Gatta, la quale non gli risponde più al telefono. Secondo lui, infatti, un confronto faccia a faccia potrebbe sistemare le cose e riaccendere la fiamma.

Lorenzo, inoltre, ha anche dichiarato di essere veramente innamorato di lei. Ma ecco le parole del modello milanese: “Cosa le direi ora? Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? La amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai miei sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via, io non sono andato via. Sono qui, dispiaciuto e deluso, ma sono qui. Shaila, siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della casa e che si sono innamorati dietro la porta del tugurio.”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, indiscrezione choc dopo la rottura al GF

Dopo l’appello di Lorenzo Spolverato, ecco una nuova indiscrezione sull’ex coppia. L’esperta di gossip Deianira Marzano a Lollo tv, il programma di Lorenzo Pugnaloni, ha infatti dichiarato che Shaila e Lorenzo si sono sentiti: “la loro è stata una relazione vera. Loro dei messaggi se li sono mandati, però non è successo niente al di là di questi messaggi, si sono trattati con freddezza. Lei si è pentita di quello che è successo all’interno della casa, ma solo perché non ha dato una buona impressione di sé, quindi ovviamente sta scaricando su di lui.”. La Marzano ha detto che Shaila e Lorenzo si sono risentiti attraverso amici in comune.