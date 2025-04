La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si è conclusa il giorno della finale del Grande Fratello. Ma ecco che una clamorosa news sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Ecco di cosa si tratta.

Shaila e Lorenzo: la rottura durante la finale del GF

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è nata all’interno della casa del Grande Fratello ed è finita proprio il giorno della finale per volontà dell’ex velina: “abbiamo vissuto una relazione tossica e io non lo auguro a nessuno. Ora sono lucida e ho la forza di dire basta. Io merito un amore sano“. A Chi Shaila Gatta ha anche aggiunto come Lorenzo l’abbia fatta sentire spesso sbagliata, oltre a farle venire grossi sensi di colpa. Ecco che a parlare adesso è però Lorenzo. Cosa avrà detto?

Fan in allerta per la nuova news su Lorenzo e Shaila: verità o illusione?

Dopo Shaila tocca a Lorenzo parlare. Il modello milanese a Chi ha praticamente fatto un appello all’ex velina, la quale non gli risponde più al telefono. Secondo lui, infatti, un confronto faccia a faccia potrebbe sistemare le cose e riaccendere la fiamma. Lorenzo, inoltre, ha anche dichiarato di essere veramente innamorato di lei. Ma ecco le parole del modello milanese: “Cosa le direi ora? Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? La amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai miei sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via. Io non sono andato via, sono qui, dispiaciuto e deluso, ma sono qui. Shaila, siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della casa e che si sono innamorati dietro la porta del tugurio.”